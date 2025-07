Djokovic avvisa Sinner: "Non chiedevo sfida migliore, ecco cosa mi serve per batterlo"

"Per me conta giocare contro il miglior giocatore del mondo in questo momento...lui e Alcaraz sono i leader del tennis maschile di oggi. Non potrei chiedere una sfida più grande". Novak Djokovic è intervenuto in conferenza stampa dopo aver eliminato Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon . Il tennista serbo in precedenza aveva scherzato sul fatto di essere il "vecchio" in campo contro i giovani: "In realtà non stavo scherzando. Sono fatti. Sono molto più vecchio di loro. Dicevo anche in campo che questo mi motiva a vedere quanto posso continuare a competere con questi ragazzi. Ho perso in due set contro Jannik in semifinale del Roland Garros . Penso di aver giocato una partita solida. Avrei potuto giocare meglio ma lui è stato semplicemente un giocatore migliore nei momenti importanti. Ho un'altra opportunità".

Le parole di Djokovic

"Per me questo è ciò che conta di più. Essere nelle fasi finali degli Slam. Giocare contro il miglior giocatore del mondo in questo momento... lui e Alcaraz sono i leader del tennis maschile di oggi. Non potrei chiedere una sfida più grande. Non vedo l'ora. Farò del mio meglio per prepararmi e dare il massimo lì". Su che tipo di partita si aspetta contro Sinner, Djokovic ha risposto così: "Non mi aspetto nulla, a dire il vero. Cerco solo di concentrarmi sul mio recupero in questo momento e di mettere in forma il mio corpo per una battaglia molto fisica. Spero di poter raggiungere il livello e di poter stare con lui potenzialmente per 5 set. Ci vorrà il meglio di me in questo momento per battere Jannik. Lo so. È l'unica cosa a cui sto pensando in questo momento. Di mettermi nella giusta forma fisica e mentale per poter combattere con lui per tutto il tempo necessario".