Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon  

WIMBLEDON (Inghilterra) - Per la quarta volta in carriera tra una finale Slam e Jannik Sinner c'è Novak Djokovic . IL numero 1 al mondo affronta venerdì il 7 volte vincitore di Wimbledon in quello che sarò il loro 10° incrocio in carriera nonché 3° sull'erba dell'All England Club. Entrambi i tennisti arrivano all'appuntamento con buone sensazioni: Jannik ha superato lo spavento dell'infortunio al gomito mostrando un bel tennis contro Shelton e rassicurando sulle sue condizioni , Nole a Wimbledon entra nella sua bolla di serenità esprimendo il suo miglior tennis, il tutto motivato dal cercare il 25° slam in carriera e l'8° trionfo nello slam britannico. Sinner-Djokovic a Wimbledon rievoca brutti precedenti per l'italiano: sconfitto in rimonta (avanti 2-0!) nei quarti del 2022 e sconfitto nettamente in semifinale nel 2023, ma questo è un altro Sinner che è in striscia positiva da 4 incontri contro il serbo e vuole Wimbledon: "Sono occasioni incredibili, grandi opportunità. Sono contento di essere tornato in questa posizione e di veder cosa posso ottenere. Non ho ancora vinto qui, quindi lo desidero ancora di più. Spero di poter mostrare un buon tennis nel prossimo turno".

Sinner-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinnere Djokovic, valida per la semifinale di finale di Wimbledon, è in programma venerdì 11 luglio come secondo match in programma sul Campo Centrale che avrà inizio alle 14:30 con la sfida tra Alcaraz-Fritz. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Sinner ed Djokovic si sono affrontati a livello Atp 9 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 5-4 in favore dell'attuale numero 1 al mondo. Jannik e Nole si sono affrontati quest'anno sempre in semifinale ma sulla terra rossa del Roland Garros e quella di domani sarà il terzo incontro sull'erba dove il 7 volte campione vinse nel 2022 e nel 2023 in tre set

2021 - Montecarlo (R32): Djokovic 6-4, 6-2

2022 - Wimbledon (QF): Djokovic 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 - Wimbledon (SF): Djokovic 6-3, 6-4, 7-6

2023 - Finals (RR): Sinner 7-5, 6-7, 7-6

2023 - Finals (F): Djokovic 6-3, 6-3

2023 - Coppa Davis (SF): Sinner 6-2, 2-6, 7-5

2024 - Australian Open (SF): Sinner 6-1, 6-2, 6-7, 6-3

2024 - Shanghai (F): Sinner 7-6, 6-3

2025 - Roland Garros (SF): Sinner 6-4, 7-5, 7-6