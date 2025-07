Favola Anisimova a Wimbledon, è finale: eliminata la Sabalenka 

WIMBLEDON (Inghilterra) - Continua la maledizione slam per Aryna Sabalenka. Dopo le amare sconfitte in finale all'Autraian Open e Rolad Garros la tennista russa numero 1 al mondo questa volta cade in semifinale a Wimbledon contro la statunitense numero 12 al mondo Amanda Anisimova con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 38 minuti. Per la Anisimoba si tratta del 6° successo in carriera contro la russa (6-3) e sabato giocherà la sua prima finale slam. Una rinasciata personale e sportiva per la Anisimova che dopo essersi presa una pausa dalla racchetta (l'anno scorso era numero 180!) è tornata mostrando, nuovamente, il suo talento. Per la Sabalenka un'altra prestazione snervante in un match che ad un certo punto aveva in mano (poteva portarsi 2-0 ad inizio 3° set) ma nella battaglia ha ceduto: decisivo il breal proprio al 10° gioco con Anisimova che si è portata 15-40 sul servizio della russa. Si tratta della sesta vittoria in carriera di Anisimova contro una giocatrice della Top 5 e la prima contro l'attuale numero 1 del mondo. La 23enne americana diventa la prima giocatrice nata nel XXI secolo a raggiungere la finale di Wimbledon; la testa di serie numero 8 Iga Swiatek potrebbe diventare la seconda, se dovesse sconfiggere Belinda Bencic nella seconda semifinale