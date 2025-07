Volandri avverte Sinner: "C'è un motivo per cui di Djokovic non bisogna fidarsi mai"

Le parole di Basile

"L'allenamento con Sinner? È stato molto bello, esattamente come me lo immaginavo. Lui, vabbè, tira fortissimo, lo sappiamo tutti, è stato un bell'allenamento perché l'ho visto muoversi in campo dal vivo, io immaginavo come fosse per i suoi avversari giocare contro di lui. Adesso, una minima idea, ce l'ho. Poi, sicuramente, in partita sarà un'altra sensazione. Quindi, da questo allenamento, prendiamo tante cose. Cosa mi ha detto? Gli ho chiesto come facesse a giocare così bene sul cemento, nel senso che, io, quando gioco sul cemento, mi incastro un po' tra ritmo e velocità di palla, e lui, invece, mi ha detto che gli viene molto facile, perché sul cemento ci sono meno cose di cui preoccuparsi. E poi abbiamo parlato del più e del meno, dei tornei che giocherò adesso, di cose fatte nelle ultime settimane, gli ho chiesto altre cose… insomma, è stato molto bello parlare con lui. Che dettaglio gli ruberei? Lui mi ha fatto una domanda durante l'allenamento: mi ha chiesto se mi piacesse giocare i punti importanti, che è una cosa su cui sto lavorando ultimamente, nelle ultime due settimane o, meglio, dal Challenge di Perugia, dove ho visto un po' di risultati, perché, comunque, le partite sono state sempre molto tirate fino all'ultimo. Quindi, sicuramente, il modo in cui gioca i punti importanti, sembra che gli vengano molto facili, poi, sicuramente, tensione e pressione sono cose che sente anche lui, ma sa sempre cosa deve fare", le parole di Pierluigi Basile, che anticipano quelle di Jannik Sinner...