WIMBLEDON (Regno Unito) - Carlos Alcaraz è il primo finalista di Wimbledon, terzo Slam stagionale alle battute conclusive sull'erba londinese. Nella prima semifinale il 22enne tennista spagnolo, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, ha superato in quattro set lo statunitense Taylor Fritz , quinta forza della classifica Atp e del torneo, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) dopo due ore e 51 minuti di gioco. Per il titolo Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon, se la vedrà domenica con uno tra l'azzurro Jannik Sinner (1) ed il serbo Novak Djokovic (6) .

Il caldo intenso

Durante la semifinale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz il gioco è stato interrotto due volte perché due tifosi si sono sentiti male a causa del caldo intenso. La temperatura ha raggiunto i 32 gradi sul Campo Centrale quando si sono verificati entrambi gli episodi, durante l'ottavo game del secondo set. Interruzioni simili si sono verificate anche durante una semifinale femminile giovedì. Fritz ha preso una borraccia dalla sua borsa frigo e ha chiesto a un raccattapalle di portarla al tifoso in difficoltà durante il primo ritardo. Alcaraz e Fritz hanno poi chiacchierato brevemente a rete durante il secondo stop, durato diversi minuti. Entrambi i tifosi hanno ricevuto cure mediche.

Alcaraz in finale

Si chiude al tie-break il quarto set, che spedisce Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon: la partita scivola senza particolari sconvolgimenti fino al 6-6, dove il fuoriclasse spagnolo, pur concedendo un set point a Fritz, si impone con il punteggio di 8-6.

Alcaraz torna avanti

Un break al terzo game, poi un altro - la zampata decisiva - al nono per chiudere in fretta - in appena trentatré minuti - il terzo set sul 6-3 e riportarsi così in vantaggio nel punteggio generale: 2-1.

Fritz pareggia i conti

Altro set equilibratissimo, con Fritz che fa 'la lepre', vincendo il primo game, e Alcaraz che resta in scia fino al 6-5. Poi, il break decisivo dello statunitense, che si aggiudica il secondo set con il punteggio di 7-5 e pareggia i conti nel computo generale: 1-1.

Alcaraz vince il 1° set

In trentasei minuti di gioco, Carlos Alcaraz conquista il primo set nel match - contro Taylor Fritz - valido per le semifinali di Wimbledon. Per lo spagnolo, che ha chiuso sul punteggio di 6-4, decisivo il break nel primo game.