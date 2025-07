“Non mi conoscete”, l’avviso di Sinner e l’allarme di Djokovic: a Wimbledon tira aria di bis

Fu la loro quarta sfida a sancire l’avvenuto ricongiungimento. Doppia soddisfazione per Jannik , la vittoria saldava qualche conto con il passato e si poneva al centro delle Finals 2023 , le sue prime da protagonista. Le prime tre vittorie per Djokovic , ma da Torino in poi, altri sei confronti, con Sinner avanti 5-1, e dunque 5-4 nel conto generale. Come dire che il nostro numero uno si sia ormai assuefatto al gioco del serbo, ne abbia compreso gli schemi e le malizie, e sappia come ribaltare a suo favore i momenti più caldi delle loro sfide. S’è visto bene anche a Parigi , il mese scorso, in una situazione assai simile a quella di Wimbledon. Anche lì, come sull’erba, il Djoker veniva considerato il più abile a sfruttare i vantaggi della superficie, ma Sinner gli consentì pochissimo, dominando da cima a fondo gli scambi e vincendo in tre set. I due hanno un gioco assai simile, e Sinner è probabilmente la migliore evoluzione del tennis di Nole. Anche negli anni migliori, però, il serbo non è mai stato in grado di raggiungere la velocità di crociera del tennis di Sinner, e fin qui, nelle cinque vittorie dell’italiano è parso evidente come la potenza dei colpi e la velocità di palla siano in grado di togliere a Djokovic prima l’iniziativa, poi anche il fiato, costringendolo in apnea.

La forza di Fritz

Tipi come Taylor Fritz, alla fine, ti conquistano. Il circus del tennis lo ammira, ed è un apprezzamento in gran parte sincero, anche se non del tutto scevro da quel po’ di cortigianeria che alcuni non possono fare a meno di mostrare verso il potente di turno. Lui ha i modi sempre garbati, ma in campo se c’è da tirare giù moccoli sa farlo con indubbio piglio popolare, e non ha scelto le vie più comode quando è stato il momento di trovare la propria strada nel tennis affrontando la gavetta. La Usta l’ha nutrito a wild card, e forse Taylor già le meritava, anche se nel gruppo dei tennisti yankee non tutti sono d’accordo. «Qualcuno è stato favorito a prescindere», buttò lì Really Opelka, e non fu difficile capire che le sue attenzioni erano rivolte proprio a Taylor. Ma simili voci non l’hanno minimamente scalfito. I suoi amici lo considerano “uno di noi”, anche se potrebbe non esserlo. È cresciuto a Beverly Hills, in una delle ville più famose di Hollywood. Ha conosciuto il tennis sul campo di casa, avviato da mamma Kathy May, una delle prime dieci quando governavano Evert e Navratilova, figlia di David May, proprietario di supermagazzini e di store in California, poi dell’intera catena Macy’s, acquistata perché il nome gli ricordava il suo. Un regalo per la figlia, disse. Tutti sanno che Taylor, finita l’avventura nel tennis, ne diventerà il presidente, con il fiore all’occhiello del grande magazzino di New York, frequentato da milioni di turisti ogni anno, sulla West 34th Street, nel Garment District, il quartiere della moda. Considerato “The World’s Largest Store”, il più grande magazzino del mondo. Dieci piani di cose da comprare. Voce già impostata, da consiglio di amministrazione, Taylor Fritz è il numero quattro del tennis, e lì davvero c’è arrivato con le sue sole forze. Tennista moderno nella potenza dei colpi, ma impostato nella più classica tradizione americana. Pochi scambi, linee di azione sempre verticali, la discesa a rete come logica chiusura di qualsiasi scelta tattica.