“Uno spettacolo di m…”: Kyrgios demolisce Wimbledon e tira fuori la Champions League

Il paragone col Var

Paragonandolo all'introduzione del Var nel calcio, l'ex arbitro Clattenburg ha sostenuto le critiche di Kyrgios argomentando: "Quando il Var è stato introdotto, non è stato semplicemente introdotto in Premier League. È stato testato per un certo periodo di tempo in mini tornei e partite giovanili. Credo che siano passati tre o quattro anni prima che il sistema venisse utilizzato su larga scala. Capisco che Wimbledon ascolta i suoi giocatori: vogliono che la tecnologia venga integrata e che l'elemento umano venga eliminato. Ma non capisco perché quest'anno non abbiano avuto arbitri di linea, con la tecnologia come riserva per verificarne l'accuratezza. Allora, se la precisione fosse stata del 100%, l'anno dopo avremmo potuto dire: 'La tecnologia era così avanzata che si può andare avanti'".