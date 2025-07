Sinner: "Ora non posso rispondere a questa domanda, ma non vedo l'ora che arrivi"

Sinner è poi intervenuto in conferenza stampa e gli è stato chiesto se la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Alcaraz è un pensiero fisso. Il tennista azzurro ha risposto: "Penso che se fosse ancora molto presente nella mia mente, non sarei in questa situazione di giocare di nuovo una finale. Sono molto felice di condividere ancora una volta il campo con Carlos. Sarà difficile. Lo so. Ma non vedo l'ora. Cerco sempre di mettermi in questo tipo di situazioni che mi piacciono molto. Le domeniche di ogni torneo sono molto speciali. Ma questa è una domanda a cui non posso rispondere. È qualcosa che si prova prima della partita e durante la partita. Posso rispondere dopo. Ma no. È una partita diversa. Non vedo l'ora che arrivi" ha spiegato Jannik. Sulla fasciatura al braccio : "Nessun problema per domenica. Come ho detto dopo aver giocato contro Ben, non ci sono scuse. Penso che al momento stiamo gestendo molto bene questo piccolo problema. Ero molto più preoccupato per la partita contro Ben nei quarti. Mi sentivo abbastanza bene già nel riscaldamento. Stamattina è andata bene. Nessun problema".

L'era Sinner-Alcaraz e il confronto con Federer-Nadal-Djokovic

Un giornalista poi chiede: "La gente ha descritto l'era di Federer, Nadal e Djokovic come un'epoca d'oro nel tennis. Come descriveresti la tua era e quella di Alcaraz?". La risposta di Sinner: "Nessun nome ancora (sorridendo). Perché non si può paragonare quello che i Big 3 hanno fatto per più di 15 anni. 6 Slam sono solo un anno e mezzo. Non è poi così tanto. Questa è la seconda finale Slam consecutiva che ci affrontiamo. Il che è fantastico da parte mia. Credo che sia un bene per lo sport. Più rivalità avremo d'ora in poi, meglio sarà. La gente vuole vedere i giovani giocatori sfidarsi. Sono felice di essere in questa posizione. Ma vediamo in futuro. Se riusciremo a far sì che ciò accada per i prossimi 3 o 4 anni, allora la gente potrà pensarci". Poi, ancora sulla finale contro lo spagnolo: "Penso che ci evolviamo come giocatori e miglioriamo come avversari. Certo, si cerca di fare qualcosa di diverso. Non si vuole essere prevedibili in campo. Ci prepareremo nel miglior modo possibile. Credo che quando la partita e il ritmo sono così alti, si giochi molto d'istinto e seguendo le sensazioni del momento. Ovviamente la superficie è diversa. Lui è il favorito. Ha vinto qui due volte di fila ed è di nuovo in finale. È molto difficile batterlo sull'erba. Ma mi piacciono queste sfide e mi piace confrontarmi e vedere cosa posso fare e dove posso arrivare".