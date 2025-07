Djokovic: "Per me è difficile accettarlo". E poi svela cosa gli ha detto Sinner

Djokovic dopo il ko contro Sinner

Niente da fare per Nole, praticamente mai in partita: "Non è stata una bella sensazione in campo. Ma non voglio parlare nei dettagli del mio infortunio e lamentarmi di non essere riuscito a giocare al meglio. Voglio congratularmi con Jannik per un'altra grande prestazione. Tutto qui. È in finale, era troppo forte. Sono deluso perché non sono riuscito a muovermi bene come pensavo o speravo. La realtà mi colpisce in questo momento, nell'ultimo anno e mezzo, come mai prima... Ho raggiunto le semifinali di ogni Slam quest'anno. Devo giocare contro Sinner o Alcaraz. Questi ragazzi sono in forma, giovani, brillanti. Mi sento come se stessi affrontando la partita con il serbatoio mezzo vuoto. Non è possibile vincere la partita in questo modo. È così che è. È una di quelle cose che devi accettare e abbracciare in qualche modo. Affronta la realtà così com'è e cerca di trarne il massimo. Mi sento come se stessi affrontando la partita con il serbatoio mezzo vuoto. Non credo sia sfortuna. È solo l'età. L'usura del corpo. Per quanto mi prendo cura di me, la realtà mi colpisce in questo momento, nell'ultimo anno e mezzo, come mai prima, a dire il vero. È difficile per me accettarlo perché sento che quando sono fresco e in forma posso ancora giocare un ottimo tennis. L'ho dimostrato quest'anno. Giocare al meglio dei 5, in particolare quest'anno, è stata una vera lotta per me fisicamente. Più il torneo si allunga, più la condizione peggiora".

Djokovic e l'augurio a Sinner

Sul futuro commenta: "Spero che non sia la mia ultima partita sul Campo Centrale. Non ho intenzione di concludere la mia carriera a Wimbledon oggi. Ho intenzione di tornare sicuramente almeno un'altra volta". Sul colloquio a rete con Sinner al termine del match rivela: "Si è scusato per il mio malessere oggi. Non c'è nulla di cui scusarsi da parte sua. Ovviamente oggi ha fatto molto bene per se stesso, e nell'ultimo anno e mezzo è stato il miglior giocatore del mondo. Avrà la possibilità di vincere il suo primo titolo a Wimbledon. Gli ho augurato buona fortuna, sarà la sua prima finale qui e sono sicuro che sarà super eccitato. Dopo la finale che hanno giocato a Parigi, credo che l'attesa per questa finale sia grande. È incredibile. Sono decisamente diversi livelli sopra tutti in questo momento".

