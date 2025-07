Alcaraz "sorpreso" da Sinner ma Fritz lo boccia a Wimbledon: "Jannik prevedibile, Carlos no: ecco perché"

"Non potrei essere più orgoglioso di così". Dopo aver conquistato la terza finale di Wimbledon della sua carriera , Carlos Alcaraz - che ha la chance del back to back col Roland Garros, riuscito solo a una leggenda come Borg - ha presentato la sfida contro Jannik Sinner : "Non ho più guardato molto della finale di Parigi, solo qualche clip qua e là. Non sono sorpreso che mi abbia portato al limite in quell'occasione, ed è probabile che accada ancora. Spero solo di non stare in campo 5 ore e mezza, ma se servirà sono pronto". Sorpreso della vittoria di Sinner contro Djokovic ? "Onestamente sì, perché Nole è sempre un cliente difficile per tutti, batterlo con una certa facilità è qualcosa di veramente complicato. Ma Jannik sa mantenere un livello eccezionale così a lungo, è incredibile". Ed è anche l'ultimo ad aver battuto Alcaraz a Wimbledon, nel 2022, prima della striscia pazzesca di Carlos.

La rivalità con Sinner già nella storia: "Vedremo tra 5-10 anni"

Sui paragoni con tennisti che hanno fatto la storia, Alcaraz ha detto: "So che con Jannik stiamo facendo qualcosa di grande, dividendoci tutti questi Slam: è bello per il nostro mondo, per spingere più persone ad appassionarsi. Poi vedremo nei prossimi 5 o 10 anni a che punto sarà la nostra rivalità e come potrà figurare accanto alle altre, a quella dei grandi campioni. L'ultima nostra sfida a Wimbledon? Per me non conta perché adesso siamo entrambi diversi da allora. Jannik è cresciuto tanto e adesso scivola sull'erba come fosse sulla terra, da entrambi i lati. Fantastico". Dopo il Roland Garros, Alcaraz pensa di essere in vantaggio? "Non proprio. Credo che Jannik dalla sconfitta abbia imparato e si presenterà ancora più forte di fisico e di testa. Migliora ogni giorno e sarà pronto al 100 per 100".

Alcaraz-Sinner sull'erba: ecco che vuol dire per Carlos

"L’ho detto tante volte: almeno per me, muoversi sull’erba è la cosa più difficile da acquisire, ma anche la più importante. E il modo in cui Jannik si muove sull’erba è incredibile. Scivola come se fosse sulla terra battuta, con entrambe le gambe. È semplicemente impressionante. Da parte mia sto servendo davvero bene. Mi sento molto a mio agio nel fare serve and volley. Penso di aver vinto molti punti così con Fritz, senza lasciare entrare il mio avversario nello scambio o trovare il giusto ritmo. È qualcosa che sto facendo spesso. Credo che l’erba sia una superficie dove si può usare più frequentemente. E io mi sento davvero a mio agio nel farlo".