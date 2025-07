Sinner contro Alcaraz la gioca Vagnozzi: "Perché a Wimbledon sarà diverso rispetto al Roland Garros"

Simone Vagnozzi è molto soddisfatto per la finale di Wimbledon raggiunta da Jannik Sinner che affronterà di nuovo Carlos Alcaraz . Per l'allenatore dell'azzurro è arrivato il momento di riscattare la sconfitta di Parigi al Roland Garros: dopo alcuni contrattempi fisici di Sinner come il problema al gomito nel match contro Dimitrov, non mancano anche segnali incoraggianti in vista dell’ultimo atto. Vagnozzi ha dichiarato: “Penso che ormai le sfide Sinner-Alcaraz siano un 50-50. Lo abbiamo visto a Parigi come si sia decisa veramente su pochi punti e sarà lo stesso. Qui gli stili di gioco cambiano un po’ perché si fa più fatica a difendersi, il servizio conta di più, ci si muove peggio. La partita penso comunque sarà 50-50. Vedremo poi chi riuscirà a sfruttare l’occasione e chi in quel giorno sarà più in forma”.

"Finale? Ancora non l'abbiamo preparata"

Vagnozzi ha parlato della preparazione del match contro Alcaraz: "Abbiamo finito da poco la semifinale, domani ci inizieremo a pensare. Come ho già detto dopo Parigi, non penso che Jannik sia uscito ridimensionato dalla finale. È andato sulla superficie preferita di Alcaraz e se l’è giocata benissimo, è andato davvero vicino alla vittoria. Naturalmente non esci dal campo felicissimo ma devi essere contento del livello raggiunto anche su una superficie come la terra che non è la favorita”. Poi sulla questione meteo ha aggiunto: “Quando è caldo la palla rimbalza un po’ più alta rispetto a quando è umido. Credo però che Jannik abbia giocato buonissime partite quando era umido e oggi che era molto caldo ha fatto bene. Quindi non penso che siano le condizioni a fare la differenza, quanto come entreranno in campo, come si sentiranno in particolare a inizio partita, soprattutto qui sull’erba. Sulla terra hai più possibilità di cambiare il gioco, mentre sull’erba le varianti sono di meno”.

Sullo stile di gioco di Alcaraz

Contro Dimitrov, Sinner ha sofferto soprattutto il rovescio del bulgaro. Anche Alcaraz giocherà così? “Ci aspettiamo che varierà molto il gioco. Sicuramente Dimitrov ha giocato una buonissima partita, ma Jannik si era fatto un po’ condizionare dalla caduta, quindi serviva più piano e peggio e giocava più piano anche di diritto. Era più semplice dunque variare il gioco, dipende sempre dai due lati. Se tiri più piano sarà più facile per Alcaraz variare il gioco. Il servizio conterà tanto e abbiamo visto come Alcaraz stia servendo molto bene, soprattutto le ultime partite. Vedremo, ma penso sarà una finale ancora bellissima”.