Sinner vince, a Wimbledon succede… l’incredibile: la reazione di Jannik, “Sono in buona compagnia”

Jannik Sinner vola sempre più alto. Questa volta a mettergli le ali - oltre all'incredibile vittoria in semifinale contro Novak Djokovic che gli è valsa il pass per la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz - è stata una statistica davvero importante, di quelle che ti portano a sorridere quasi involontariamente. Il numero uno della classifica ATP, proprio grazie alla vittoria contro 'Nole', ha ufficialmente raggiunto tutte le finali nei tornei del Grande Slam. Un risultato che mostra, ulteriormente, le qualità di Jannik, il quale è riuscito ad accappararsi una poltrona di lusso di fianco ad altri pochi eletti del tennis: dal 1995, soltanto Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ed Andy Murray hanno raggiunto lo stesso risultato recentemente ottenuto da Sinner. La statistica riportatagli da un intervistatore durante la chiacchierata post-partita contro Djokovic ha, ovviamente, lasciato sbigottito il tennista azzurro, che ha sfoderato una faccia incredula dinanzi a quanto gli è stato riferito, commentando poi così: "Sì direi che sono in buona compagnia. È incredibile. Dimostra che sto crescendo come giocatore su tutte le superfici, e per me questo è ancora più importante". Anche perché nel 21° secolo, eccezion fatta per i Big Three, è stato lui l'unico a ottenere questo risultato".