L’incontro prima della finale! Sinner arriva, Alcaraz sfoggia il suo italiano: “Come stai, Jannik?”

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - È giorno di vigilia a Wimbledon. Domani, domenica 13 luglio, alle ore 17 italiane, 16 locali, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno il titolo del terzo Slam della stagione sul Campo Centrale dell'All England Club. Già uno contro l'altro al Roland Garros di Parigi, quando lo spagnolo rimontò da 0-2 a 3-2, i primi due della classifica mondiale sono pronti a regalare spettacolo per quello che sarà un duopolio destinato a caratterizzare non solo il presente ma anche il futuro del tennis. In semifinale lo spagnolo ha superato in quattro set l'americano Taylor Fritz mentre l'altoatesino ha annientato Novak Djokovic, superato 6-3 6-3 6-4 in appena un'ora e 53 minuti. Il serbo, che aveva raggiunto la finale di Wimbledon nelle ultime sei edizioni vincendo le prime quattro e perdendo le ultime due proprio contro Alcaraz, non perdeva in meno di due ore una sfida in un torneo del Grande Slam dal 2007, quando agli ottavi dell'Australian Open si era arreso di fronte a Roger Federer in un'ora e 50 minuti.