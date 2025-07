Swiatek senza senso, passeggia sulla Anisimova: finale Wimbledon fuori dal mondo, doppio 6-0!

WIMBLEDON (Inghilterra) - Iga Switaek torna a conquistare un titolo dello slam! La polacca domina totalmente Amanda Anisimova ed alza al cielo il suo primo Wimbledon in carriera (alla sua prima finale sull'erba dell'All England Club). Sul campo centrale non c'è mai stata per la povera Anisimova sconfitta 6-0, 6-0 in meno di un'ora contro l'attuale numero 8 che diventarà 3 del mondo dietro a Sabalenka e Gauff. Era dalla finale del Roland Garros del 1988 che una finale non terminava con un doppio 6-0, in quell'occasione fu Steffi Graff a dominare contro Natalya Zvereva.

Per Iga si tratta de 6° titolo dello Slam (su 6 finali giocate!) in carriera dopo i 4 Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) e lo Us Open vinto nel 2023. Inoltre per la Swiatek questo Wimbledon sancisce la fine di un difficile periodo, infatti dopo il Roland Garrod vinto nel 2024 la tennista polacca entrò in una spirale negativa senza più vincere un torneo con anche il caso doping ad aggravarla (un mese di fermo).