Il giorno dopo: Djokovic, il post per Sinner e la verità sull’infortunio

WIMBLEDON (Inghilterra) - Jannik Sinner ha eguagliato Rafa Nadal come unico tennista ad aver battuto per cinque volte consecutive Novak Djokovic con il 5° successo arrivato nella semifinale di Wimbledon. Nole si è congratulato nel post-partita e ha rinnovato gli elogi al numero 1 al mondo via social. Su X la leggenda ha scritto: "Voglio congratularmi con Jannik per la sua grande prestazione. È stato davvero speciale tornare qui, condividere l'entusiasmo con tutti voi e avere la mia famiglia con me. Grazie Wimbledon, il torneo dei sogni. E a voi tifosi dico che il vostro supporto significa tutto. Avete il mio cuore. A presto".

Djokovic e l'infortunio contro Cobolli

Alla stampa serba Djokovic ha rivelato anche cosa è successo dopo l'infortunio rimediato nelle ultime battute del match contro Flavio Cobolli: "Non ho nemmeno preso in considerazione l'idea di ritirarmi durante la partita. Credevo che giocando in modo più statico avrei potuto competere. Nei primi sei game mi sono sentito bene. Dopo un cambio di direzione, ho però notato che le cose sono peggiorate molto. Questo infortunio non mi terrà lontano dai campi a lungo. Purtroppo, negli ultimi tornei ho avuto problemi simili. Penso di poter giocare gli US Open in una forma ottimale ed esprimere il massimo livello" .