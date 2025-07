Sinner, comunque vada saranno 58: la verità è sotto gli occhi di tutti

Comunque vada a finire oggi, saranno 58 domani. Cinquantotto settimane filate da Numero Uno del mondo, già due in più di Rafa Nadal nel suo primo regno sulla classifica Atp. Nadal, uno dei Big Three, per dire. Sinner , uno dei Big Five che dal 1995 a oggi sono stati capaci di raggiungere la finale di tutti e quattro gli Slam : Federer , Nadal , Djokovic , Murray e Jannik , appunto. A 23 anni e 319 giorni. La verità è sotto gli occhi di tutti: di lui parlando e a lui inchinandosi per la grandezza di ciò che fa e di ciò che gli riesce, si scopre quanto il Marziano riesca a spostare i propri limiti sempre più in là e si diverta a farlo nella stessa misura in cui prova gusto a superare se stesso. Perché, lo diceva già agli albori dell'ascesa, "il talento per me non esiste, bisogna guadagnarselo. Puoi avere capacità leggermente migliori, ma solamente se lavori andrai più in alto. Chi lavora è quello che ha talento".

Resilienza

Concetti riecheggiati al fianco di Andrea Bocelli che canta Polvere e Gloria. E non era forse polvere quella che scivolava fra le mani di Jannik cinque settimane fa, a Parigi, dopo 5 ore e 29 minuti di battaglia con Alcaraz, ora di nuovo faccia a faccia sul Centre Court? E non è forse gloria quella che Jannik ha già conquistato, issandosi sul tetto del mondo e lì restandovi fisso? Lui, l'ex N.1.592 al mondo nel 2018, né robot né macchina, fuoriclasse anche di forza morale, senza la quale non avrebbe resistito all'allucinante vicenda costatagli quindici, massacranti mesi di resilienza all'ingiustizia e sfociati in novanta, assurdi giorni di stop. Un discorso a parte merita la spazzatura mediatica che gli è stata tirata addosso, rubbish perché la capiscano nella lingua madre i topi di fogna spuntati in questi giorni a Church Road. Parafrasando Woody Allen, vien da pensare che certe chiaviche inglesi non buttino via nulla dei loro rifiuti: li trasformano in carta straccia.

Lasciare lo zaino sull'erba

E qui risiede la magnitudine del Gomito d'Acciaio: never complain, always fight, mai lamentarsi, combattere sempre. Eccezionali non sono le sconfitte di Parigi e di Halle che hanno preceduto la finale di Wimbledon, le cui porte sono state schiuse dalla nuova abdicazione del Re Serbo, fuori dall'ultimo atto come mai gli era accaduto dal 2018, sconfitto per la quinta volta consecutiva dalla Volpe Rossa. Eccezionale è la serie di vittorie che ha inanellato prima di Parigi e di Halle, dopo Parigi e dopo Halle; eccezionali sono i 19 titoli del circuito maggiore, le 3 prove del Grande Slam, i 4 tornei Masters 1000, un Atp Finals, 2 Coppe Davis consecutive, i 66 successi di fila inanellati contro avversari fuori dalla Top 20 a partire dall'agosto 2023, le otto finali consecutive precedenti il torneo tedesco, su su sino a questo giorno del giudizio, addì 13 luglio 2025, nel verde di Wimbledon dove nessun italiano ha mai trionfato. È il posto ideale per lasciare sull'erba lo zaino di pietre che Sinner si portava addosso da Parigi.

Alcaraz lo sa

Lo sa bene Alcaraz, re nel 2023 e nel 2024 sempre a spese di Djokovic. Se vincesse anche oggi, diventerebbe il secondo giocatore più giovane dell'Era Open a firmare 6 titoli Slam nel singolare maschile dopo Borg. Alcaraz che ha vinto tutte e cinque le ultime sfide con Jannik. Alcaraz che all'All England Club non perde dal quarto turno del 2022 e quella su Fritz è stata la ventesima vittoria consecutiva a Londra, con l'88 per cento di punti vinti con la prima di servizio. Ma Alcaraz ha un chiaro presentimento: "Dopo Parigi, mi sfiderà un Sinner ancora più forte". Occhio, Carlos. Gli inglesi dicono: "A hunch is not a fact, but it can be the beginning of one", un presentimento non è un fatto, ma può esserne l'inizio". Vai, Jannik.