Oltre Sinner-Alcaraz, a Wimbledon si sfidano anche quelli del Clan

In campo sono diversi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ; e anche i rispettivi staff, che allargati diventano dei veri e propri clan, nel senso buono del termine, rispecchiano tali differenze. Quello dell’azzurro, ridotto all’osso nei primi turni del corrente Wimbledon dopo il “licenziamento” del preparatore atletico Panichi e del fisioterapista Badio, poi incrementato nei numeri dall’arrivo dei parenti più stretti, è molto più composto. I sempre presenti o quasi sono il manager e mentore di Jannik, Alex Vittur , e i due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill . All’All England Club c’è anche l’osteopata Andrea Cipolla. In corso d’opera sono arrivati il papà Hanspeter, lo zio e il fratello Mark, che lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco a Bolzano. Mark, adottato dalla famiglia Sinner quando aveva nove mesi, non era presente quando Jannik vinse a Melboune nel 2024 il suo primo torneo Slam in carriera , mentre lo era a inizio anno, per il suo bis agli Australian Open , così alle Nitto Atp Finals di Torino dell’anno scorso. La presenza contemporanea del padre e dello zio ha portato bene a Jannik quando nel 2024 si è imposto sull’erba del 500 Atp di Halle.

Il 'clan' Sinner

Le esultanze dei componenti dello staff e del “clan” Sinner sono molto contenute. Al massimo un pugnetto e un’alzata dal box nei momenti chiave dei match. Poche parole e più gesti d’intesa per richiamare quanto preparato in allenamento. Tutto in perfetto stile Jannik. I più colorati e “vociosi”, anche se non parte del box, sono i “Carota Boys”, i ragazzi di Revello (Cn) che si sono inventati qualche anno fa a Roma per gli Internazionali la tenuta da “Carota” dopo aver visto il loro idolo prendere forza nel corso di un cambio campo mangiando l’ortaggio arancione.

Il chiasso dei supporters di Alcaraz

Molto più numeroso e chiassoso lo staff di Carlos nel quale l’unico apparentemente composto è il suo head coach Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo. A lui è stato affiancato Samuel Lopez, poi ci sono il mental coach, il fisioterapista, gli sparring che lo allenano e la famiglia nutrita che lo segue quasi ovunque. Sempre in primo piano il padre Carlos Alcaraz Gonzalez, ex giocatore di livello non eccelso, poi suo primo allenatore nel circolo fondato dal nonno. Non mancano quasi mai i tre fratelli, Alvaro, Jaime e Sergio, e la mamma Virginia Garfia Escandon. Padre e madre sono altri moderati del gruppo, animato ulteriormente da amici e “comparse”. Molto più presenti e coloriti i suggerimenti, non solo tecnici, che arrivano dal box e vengono ripresi dai microfoni a bordo campo. Carlos esalta il quadro chiedendo e ottenendo dopo i punti più spettacolari l’appoggio della folla, come accaduto in modo eclatante nella finale del Roland Garros. Anche oggi, con il palio il titolo, ci sarà una seconda partita nelle due sezioni di tribuna riservate ai “clan” dei finalisti.