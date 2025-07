Oggi, domani sempre: Sinner-Alcaraz è come Federer-Nadal. Ma al contrario...

Diversi per personalità

Poche le annotazioni davvero originali, ma tutte insieme tali da fornire un quadro perfetto, anche nelle sfumature, di ciò che i due pongono in ballo. La differenza dei caratteri su tutto. Sinner è se stesso ormai solo in campo, mentre nelle situazioni esterne, è facile coglierlo accigliato, più preoccupato di difendersi, e finisce per dire cose che sembrano buttate lì, solo per la fretta di voltare pagina. La polemica dell’altro ieri, per esempio, sui giornali che lui non legge, quando aveva detto che non segue i social perché non rappresentano la realtà. Ma i giornali – bene o male – proprio la realtà rappresentano. E allora? Sembrano i discorsi alla Sampras, l’uomo che desiderava più di ogni altra cosa di fare acquisti in un supermercato senza essere riconosciuto. Non so se vi sia mai riuscito, certo è passato alla storia, Pistol Pete, più per gli smash al salto che per le cose che ha detto. S’intuisce che il caso Clostebol abbia messo Sinner in condizioni di disagio, sentirsi tradito non fa bene a nessuno. Oggi si difende, mentre in campo, per fortuna, confeziona attacchi limpidi, il più delle volte spietati.

Come Federer e Nadal, ma al contrario

La sua vittoria su Djokovic ha sorpreso tutti, non per il risultato in sé, ma per il divario che ha indicato. «Jannik ha alzato l’asticella», sostiene Becker. «Scende in campo ed è subito una furia», annota Furlan. «Ho rivisto il Sinner australiano», assicura Bertolucci nell’intervista che gli ho fatto. Anche Alcaraz lo dice senza pensarci troppo: «Mi ha sorpreso, non pensavo che Sinner potesse vincere in quel modo. Ero convinto delle sue possibilità, ma non della distanza che ci sarebbe stata tra i due». Ma Alcaraz è diverso da Sinner, e questo lo sapete tutti. Sempre affabile, pronto alla battuta, le risate che sgorgano genuine. Altro carattere e altro modo di giocare a tennis. Curioso quest’ultimo aspetto. Nel riformarsi di una coppia di tennisti “soli al comando”, come furono all’inizio della loro carriera Federer e Nadal, è oggi lo spagnolo ad aver preso possesso delle doti di Roger, mentre Sinner (più vicino a Nole, in realtà) nella nuova coppia è chiamato a recitare nei panni di Rafa. Si invertono i ruoli, ma non è la prima volta che capita. E dite, non è un classico anche questo?