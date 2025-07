"Signore e signori, vietato...": Wimbledon, annuncio surreale durante Sinner-Alcaraz

Si sa, nel tennis basta un piccolo rumore per far perdere la concentrazione al servizio. E capita a tutti, anche ai migliori. E se in alcuni Slam si contraddistinguono per il tifo esagerato, a Wimbledon durante la finale tra Sinner e Alcaraz un gesto non è passato inosservato. E non è capitato per la prima volta nel torneo inglese. C'entrano le bottiglie di Champagne.