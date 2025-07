Alcaraz: "Nessuno come me e Sinner". Poi l'ammissione: "Non sapevo cosa fare"

"Perdere e triste è difficile, prima di tutto voglio però fare le congratulazioni a Jannik. Non si può vincere tutte le settimane, ti sei meritato questo trofeo, hai giocato per due settimane un grande tennis". Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo la sconfitta subita nella finale di Wimbledon contro Jannik Sinner . "Sono contento per te, continua così - ha aggiunto lo spagnolo - Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo e una bella rivalità in campo". "È sempre una brutta sensazione perdere una finale ma nel complesso sono orgoglioso di quello che ho fatto, vado via a testa alta ho fatto tutto quello che potevo ho giocato contro un tennista incredibile, c’è tristezza in me, ma esco a testa alta. Ho giocato contro uno dei tennisti migliori in risposta, io speravo di fare meglio sulle prime, quindi devo migliorare su questo fondamentale. La rivalità con Sinner sta crescendo. Stiamo giocando le finali dei migliori tornei del mondo. Onestamente, non vedo un altro scontro con il livello che stiamo mostrando. Ci spingiamo a vicenda per continuare a migliorare" ha poi dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa.

Le parole di Alcaraz in conferenza stampa

"Sono molto orgoglioso del mio tour sull'erba. Perdere una finale di uno Slam è sempre difficile, ma abbiamo imparato ad accettare le cose come vengono e a cogliere gli aspetti positivi. Ci sono stati momenti di ogni tipo nella partita. Sinner, partendo dal secondo set, ha alzato il livello da fondocampo. Non sapevo cosa fare; sentivo che lui era più completo di me. Poi nel quarto set ci siamo detti che era il momento di divertirci, ed è stato allora che si sono presentate le occasioni migliori" ha spiegato Alcaraz. Poi, ha detto: "Mi prenderò qualche giorno per staccare. Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi, con pochissimo tempo per riposare. Giocare partite come questa settimana dopo settimana è faticoso. Vedremo come affronteremo il tour americano più avanti".

La sconfitta di Sinner a Parigi

Poi, quando gli viene chiesto se si sentisse sorpreso dalla velocità con cui Jannik si è ripreso dal ko al Roland Garros: "Per niente. Non mi ha sorpreso, perché so che è un grandissimo giocatore e un enorme campione. I campioni imparano – non dirò ‘senza paura’ – ma imparano dalle sconfitte. Sapevo fin dall’inizio che avrebbe imparato da quella finale, che non avrebbe commesso gli stessi errori della finale del Roland Garros. Il modo in cui ha giocato oggi era altissimo. Non mi ha sorpreso per niente. Sapevo che avrebbe giocato così. Si è trattato solo di alcuni dettagli. Sì, in generale non mi ha sorpreso, perché so che è un grande campione".