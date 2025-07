Wimbledon, tra singolare e doppio 46 volte Italia negli Slam. Ma dal 2020 si va veloce

Wimbledon ha fatto salire a 46 il totale delle finali Slam con almeno un italiano protagonista in singolare, doppio o doppio misto. Partendo dal singolare maschile, l’Italia ha raggiunto in totale 12 finali, la metà delle quali (6) dal 2020 in avanti. Dopo la cavalcata di Marco Cecchinato al Roland Garros 2018 e la vittoria a Montecarlo di Fabio Fognini nel 2019, che hanno dato il via alla rinascita di quello che oggi è il miglior moviment