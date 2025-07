Strapotere Sinner, l’urlo di Alcaraz senza polverina magica: “Non lo tengo da fondo campo”

Alcaraz , partecipe, ha mostrato gesti di sconforto, Sinner glaciale ha raccolto il tappo consegnandolo nelle mani di una raccattatappi (pardon, raccattapalle). «Smettete di stappare bottiglie, quando i giocatori stanno per servire», la richiesta del giudice arbitro Allison Hughes . Meno zelante John McEnroe , sulla ESPN: «Vadano a togliergli la bottiglia a quel tipo, almeno questo…». Ma Sinner non ha perso la concentrazione. Ha ripreso il gioco e ha ottenuto il punto che serviva. È stato proprio quel secondo set ad annebbiare i pensieri di Alcaraz e a intorpidirne i muscoli. Ha preso a rivolgersi verso il proprio box. «Non lo tengo da fondo campo». Sinner era sembrato alle prese con un avvio meno convinto, ma il primo break portava la sua firma, sul 2-2 del primo set. Poi Carlos aveva preso il comando delle operazioni e rovesciato il punteggio con quattro magie. Break recuperato, e un altro ancora per staccarsi da Sinner, in quel momento costretto a fare da incudine.

Stavolta niente distrazioni

Sembrava l’indicazione di come sarebbe andato il match, una porta spalancata verso la nona vittoria su Sinner. Ma non era così. Sinner stavolta non si distrae, riprende a darci dentro nel secondo set, colpi potenti a tagliare il campo, improvvisi, vergati per liberarsi delle incursioni insistite di Alcaraz. Aggressivi entrambi, ma ancora di più Sinner in queste accelerazioni improvvise. Il break arriva nel primo game, e Carlos intuisce che i giochi non sono fatti, tutt’altro. Cerca di tenere botta, ma il set è perso, e non va meglio nel terzo dove procede spalla a spalla con Sinner, ma alla prima distrazione l’italiano lo spazza via dal campo. Non è un dominio, sarebbe ingiusto se lo fosse. Ma Alcaraz stavolta la polverina magica non se l’è portata da casa. Anche la quarta partita vede Sinner schiacciare Alcaraz. È un monologo. Nel decimo game ci sono i primi tre match point. Viene un brivido a ripensare a quelli di Parigi. Sinner chiede aiuto al servizio. È fatta. L’avreste mai detto? Un italiano ha vinto a Wimbledon.