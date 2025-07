Tutti per Sinner, Vagnozzi: “Quasi piango”. Poi il pensiero nobile di Volandri per Berrettini

È arrivata mamma Siglinde che in quella maledetta finale di Parigi aveva lasciato una parte della sua anima. Ma soprattutto è arrivato Seal, il vero e unico talismano di Jannik. Giusto in tempo per assistere alla finale delle finali, nel tempio del tennis. Con il primo italiano campione di Wimbledon . Da abbracciare stretto stretto. Da sbaciucchiare forte forte. Da passargli la mano sui riccioli rossi al vento una volta, due volte, tre volte. Un tripudio di sentimenti, di slanci affettivi, seppure con il riserbo che è caratteristica del gruppo. Ma Seal , ovvio, si staglia imperioso. Lui è definito dal popolo della rete il tifoso numero 1 del numero 1. Il tam tam, nel web, andava avanti da giorni: Seal, ti preghiamo, vieni a Church Road che un ragazzo alto, bravo e gentile ti aspetta. Aspetta il tuo sostegno, un marchio di fabbrica. Per chi non lo sapesse, il cantante britannico con sede a New York, ex compagno della top model Heidi Klum , è il baluardo della fede sinneriana, da tempi non sospetti. Lui crede in Sinner, da sempre. E quando Jannik va oltreoceano, sa di poter contare su di lui. Che agli Us Open si scatena quando carotino nostro domina la scena. Seal, uno di noi.

Il nuovo re di Wimbledon

Seal che anche questa volta è apparso come un segnale, per il popolo di Jannik. È bastata la prima inquadratura per mandare in pensione scongiuri e amuleti. Sì, questa volta il finale sarebbe stato diverso. Per Sinner, finalmente vincitore su Carlitos Alcaraz, non un tabù, ma una piccola bestia nera. E per mamma Siglinde, libera di gioire, con compostezza con il marito Hanspeter, il figlio Mark e tutti quelli che sono giunti per allargare il clan, regale dentro, in quel box lontano anni luce come dinamiche da quello che ospita William, Kate, George, Charlotte. E lui, il nuovo re di Wimbledon, splendido anche nel successo, con parole misurate, con gli occhi che parlano da soli: c’è orgoglio, c’è gioia.

Da Sesto a Wimbledon

Fiero lui di essere italiano, fieri noi di vivere l’epoca che passerà alla storia come quella di Jannik Sinner. A 23 anni di strada ne ha fatta tanta, con sudore e con tenacia. Dai monti di Sesto a Bordighera, da Montecarlo al mondo. Vincendo, vincendo, e ancora vincendo. Bravissimo anche a rialzarsi dopo le (poche) cadute. Ma sempre imparando e migliorando. Da Stefano Domenicali al manager-amico Alex Vittur, in quella tribunetta è come ci fosse un intero Paese che alle 17 si è fermato: tutti a guardare il Rosso che non finisce di stupire. Non siamo abituati a tanta libidine, per questo a volte si calca troppo la mano, si scivola un tantino. Ma anche Jannik ci indica come fare a riprendere la strada. Oplà, e si ricomincia. Urlando più forte che mai: forza Janniiiikkkkkkk!