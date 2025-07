Dentro il DNA di Sinner, è un gioco di percentuali: la verità e il segreto del suo tennis

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Il numero uno allunga le proprie radici in uno strato di humus genetico quanto mai ampio e profondo. Sotto molti aspetti, Jannik Sinner è ancora un campione da scoprire, eppure è nel circuito ormai da cinque stagioni, e occupa una posizione di estrema visibilità. È il numero uno , ed è sotto gli occhi di tutti. Se è lecito chiedersi quale sia la struttura molecolare di un tipo così, nato per il tennis se non più propriamente per lo Sport, e intendo qualunque tipo di sport avesse voluto tentare in gioventù, la parte difficile è ottenere una risposta concreta e definitiva. Lo conosciamo sciatore di ottime prospettive, con un passato rapido da calciatore poco propenso a passare la palla agli altri, e per questo spesso sotto rimbrotto da parte di papà Hanspeter che fungeva da allenatore, amante estremo della velocità e di auto da corsa… Vicinanze e reminescenze più o meno vaghe e remote si possono percepire, tra i suoi colpi s’intuiscono tracce di gesti tecnici che ricordano campioni del presente o del recente passato, e in alcuni casi (uno, in particolare) le somiglianze affiorano senza troppe incertezze. Più difficile è dare una dimensione completa al puzzle estremamente composito che racchiude la vera anima di un campione che sembra non aver ancora smesso di crescere, in quali giuste percentuali disporre la presenza di altri campioni nel suo dna, e chi tra loro in particolare, insieme a quali contributi vengano dal suo essere italiano, dalla sua lingua tedesca e dai geni austriaci dei suoi genitori. Infine, a quanto ammonti, nel quadro conclusivo, la parte spettante solo a se stesso, ai suoi sforzi, agli studi, alla inesausta voglia di apprendere e migliorare che porta con sé.

Sinner sempre più nella storia del tennis

Il punto di riferimento più a portata di mano è Novak Djokovic, il serbo che un anno fa, proprio in queste giornate, gli passò il compito di fare da battistrada. Numero uno… C’è chi pensava fosse solo di passaggio, e chi dava per scontato che non sarebbe arrivato alla fine dell’anno. Sinner è ancora lì, dopo oltre un anno, e si è messo alle spalle campioni di indubbia importanza nella storia del tennis. Da Becker a Medvedev, lo stesso Alcaraz fermo a 36 settimane, poi Nastase (40), Murray (41), Kuerten (43). Ora può raggiungere Courier (58) subito dopo Wimbledon, Edberg (72) e Hewitt (80) alla fine della stagione, per entrare a quel punto tra i primi dieci di sempre. Al di là della reciproca simpatia (parecchio ciancicata dalle posizioni prese dal serbo sulla vicenda Clostebol), non v’è dubbio che lo stile tennistico di Djokovic abbia fatto da stella polare nella crescita di Sinner. Ancora oggi, malgrado il gioco dell’italiano sia in continua evoluzione, in alcune cose i due si somigliano. Nell’impatto sulla palla, negli allunghi difensivi, nella copertura delle fasi da fondo campo. La palla di Sinner corre più veloce di quella di Djokovic (di oggi e anche di prima), e il serbo è sempre risultato più attendista, mentre Jannik impone ritmi altissimi agli scambi e tende a chiudere il punto con un numero minore di colpi rispetto al serbo. Ma nel complesso, Sinner oggi rappresenta la più riuscita evoluzione del tennis del Djoker.

Sinner e i punti in comune con Nadal e Federer

L’etica del lavoro tira in ballo Rafa Nadal. Ma in tanti, sotto questo aspetto, sono debitori al vincitore di quattordici Roland Garros. L’aspirazione a sentirsi più libero nella creazione del proprio tennis, ha inserito anche qualche piccola percentuale di Federer. Giunta però in un secondo momento, quando Sinner ha trovato utile l’inserimento di variazioni al tema principale, e si è messo a studiare per renderle possibili. A questo aspetto si affianca anche la dimensione più italiana del gioco di Sinner. Sia chiaro, il discorso resta in termini tennistici, non c’entra con i sentimenti del numero uno nei confronti del Paese d’origine, che a mio avviso stanno evolvendo anch’essi, con il passare del tempo e con la scoperta del calore che sa infondere la nostra gente. Vagnozzi l’ha detto più di una volta, "Jannik si sente sempre più italiano", e l’ha sottolineato anche in questi giorni, intervenendo sulla "nuova consapevolezza" di Sinner, oggi più "comprensivo verso se stesso rispetto a una volta". "Ha capito che non sempre occorre affrontare a muso duro e nell’immediato la soluzione dei problemi emersi in una partita. Ma occorre individuarli, collocarli nella giusta dimensione e lavorarci intorno con calma". Un Sinner dunque più disponibile al perdono di se stesso.