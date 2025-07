Sinner, la stampa mondiale si inchina: “Via i demoni di Parigi”. Ma ad alcuni il veleno non va via…

Anche i media spagnoli rendono omaggio a Jannik

Secondo il Daily Mirror - al di là della fortuna avuta dall'italiano negli ottavi contro Grigor Dimitrov, costretto al ritiro quando si trovava due set avanti - "ciò che verrà ricordato negli annali del tennis è la prestazione spietata, potente, quasi chirurgica di Sinner. La sua imperturbabile reazione alla sconfitta del primo set è stata quella di strappare immediatamente il servizio ad Alcaraz nel secondo, e da allora non ha più fatto un passo indietro". La Bbc scrive "Sinner batte Alcaraz e vince il suo primo titolo a Wimbledon. L'italiano ha ottenuto una vittoria per 4-6 6-4 6-4 6-4 all'All England Club, vendicando la brutale sconfitta subita all'Open di Francia per mano del numero due del mondo spagnolo Alcaraz, appena 35 giorni fa". Anche il francese Le Figaro punta sull'effetto rivincita. "La vendetta di re Sinner, nuovo signore del prato" è il titolo scelto. L'incontro, secondo Le Figaro, non ha "raggiunto il livello e l'intensità" della finale del Roland Garros, anche perché un Sinner "più solido" è riuscito a "controllare l'ardore dello spagnolo in poco più di tre ore". Onore ai media spagnoli, che nonostante la sconfitta del beniamino di casa riconoscono il predominio dell'altoatesino. Mundo Deportivo titola: "Sinner annienta Alcaraz a Wimbledon: il campione è detronizzato". "Carlos Alcaraz non ha abdicato a Wimbledon. Un sublime Jannik Sinner ha preso d'assalto la sua fortezza e si è aggiudicato la corona in una battaglia spettacolare", si legge. "Sinner contrattacca col suo primo titolo a Wimbledon" scrive invece As, secondo cui Alcaraz "è stato detronizzato da un imperiale Jannik Sinner". Anche la Cnn celebra l'azzurro: "Jannik Sinner mostra determinazione per vincere il suo primo titolo a Wimbledon", racconta sul suo sito l'emittente americana, secondo cui la rivincita della finale del Roland Garros "non ha deluso le aspettative: dall'inizio alla fine si è visto un tennis formidabile".