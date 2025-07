Sinner allunga su Alcaraz, novità Cobolli: il ranking ATP dopo Wimbledon

Dopo il trionfo sui prati di Wimbledon, Jannik Sinner è sempre più in vetta alla classifica Atp. Grazie al titolo conquistato ai Championships il fuoriclasse altoatesino ha 12.030 punti, 3.430 più di Carlos Alcaraz, battuto in finale e campione nelle ultime due edizioni. Ma nei prossimi mesi la lotta è destinata ad accendersi ancora di più. Fino al termine dello Us Open, infatti, Sinner dovrà provare a difendere 3.200 punti (quarti di finale in Canada, titolo a Cincinnati e allo US Open). Nello stesso periodo lo spagnolo nel 2024 ne ha guadagnati solo 60, per cui avrà grandi possibilità di avvicinarsi alla vetta.