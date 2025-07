Kate, William, George e Charlotte con Sinner: "momento molto bello". Jannik svela che si sono detti

Sinner e l'incontro reale: che si sono detti

Il principino George si è complimentato con Sinner, ma era visibilmente amareggiato, poiché aveva una predilezione per Alcaraz. Sostegno certificato dal fatto che nelle due edizioni precedenti, vinte entrambe dallo spagnolo, George e Charlotte hanno manifestato tutta la loro gioia. L'altoatesino ha cercato di smorzare gli animi intrattenendosi con i piccoli e firmando loro delle palline: "Ho cercato di parlare in modo naturale, ho chiesto loro se giocano a tennis e che tipo di racchette usano, cose così. In generale è bello vedere quanto tengono al tennis e allo sport in generale", ha dichiarato in conferenza stampa. "All'inizio non sapevo cosa dire", ha rivelato riguardo l'imbarazzo iniziale con la Principessa Kate. Ma alla fine si è sentito onorato per aver giocato e vinto il torneo davanti alla famiglia reale: "Sono stato fortunato a incontrare lei e tutta la sua famiglia, è stato un momento molto bello".