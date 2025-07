Wimbledon diventa un mercato nero: non avete idea di quanto valga quella bottiglia

LONDRA (Inghilterra) - Dove c’è celebrità, spesso nasce un mercato parallelo. E Wimbledon non fa eccezione. In un curioso e inatteso fenomeno, le bottiglie d'acqua brandizzate Evian distribuite gratuitamente durante i Campionati sono finite nel mirino di collezionisti e fan disposti a sborsare cifre esorbitanti pur di accaparrarsele. Distribuite esclusivamente a tennisti, giornalisti e raccattapalle, queste bottiglie da 700 ml, in plastica con tappo a scatto, non sono mai state messe in vendita ufficialmente. E proprio questa esclusività sembra aver acceso la miccia. In pochi giorni, come riporta il Sun, dozzine di esemplari sono comparsi su eBay e Facebook Marketplace, trasformando un semplice contenitore d’acqua in un feticcio sportivo da collezione.