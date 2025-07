Sinner ubriaco a Wimbledon, Jannik come non l'avete mai visto: "Bevuto un sacco, mi gira tutto"

Ai microfoni di Sky Sport il numero uno azzurro ha provato a spiegare le emozioni provate dopo aver ricevuto il trofeo: "Emozione è una parola piccola in questo momento perché dopo il Roland Garros ho avuto un momento non facile. Sono successe tante cose, però ho cercato di accettarlo, di andare avanti come persona, ma soprattutto come giocatore. Qui abbiamo avuto una settimana prima del torneo dove abbiamo messo tanta intensità e attenzione su tutto. Quindi sono contento di essere riuscito a fare un torneo incredibile e oggi il livello era nuovamente molto alto. All'inizio tutti e due non abbiamo servito bene, ero un break sopra nel primo set, c'era un po' di difficoltà. Mi ha poi breakato e ha giocato molto bene. Quindi ho provato ad accettare quella parte lì, ma poi ho cercato comunque di essere aggressivo e ci sono riuscito. Nel quarto set c'era un po' di tensione quando eravamo sul 15-40, dove poi ho trovato una soluzione. Sono super contento".

Il messaggio di Sinner agli italiani

Sinner ha anche voluto ringraziare tutti gli italiani per il supporto ricevuto: "Il messaggio è molto corto, ma secondo me importante: siete voi che mi date la forza di continuare, l'Italia è un paese che merita tanto. Sono contentissimo di essere italiano, sono contento di rappresentare l'Italia. Cerco di fare del mio meglio e il vostro supporto mi dà veramente tanto. Ho intorno a me delle persone che mi vogliono tanto bene ed è la cosa più importante. Oggi c'era la mia famiglia a rendere tutto questo ancora più emozionante. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo in Italia!".

Sinner sul futuro di Cahill: "Adesso decido io"

Infine, in occasione della conferenza stampa post partita, il numero uno al Mondo ha fatto una rivelazione sul futuro del suo allenatore Darren Cahill: "Dipende se vuole dire la verità o no (ride con i giornalisti, ndr). Avevamo una scommessa: prima della finale gli ho detto 'Se dovessi vincere domani, posso scegliere a fine anno se resti o no', adesso è una scelta mia! Ho sempre cercato una persona onesta, che mi dà tanto, non solo in campo ma anche fuori, come vivere il successo e soprattutto le delusioni. Lui è bravissimo. Se scelgo di stare con lui probabilmente non girerà così tanto. Ho sempre detto che in Australia vorrei averlo, le cose stanno andando bene. Adesso vediamo, la stagione è ancora lunga, ci sono tanti tornei e lo vedrò ancora tante volte. Ho vinto la scommessa e adesso vediamo".