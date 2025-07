Vagnozzi e la dedica da brividi a Sinner: "Il mio sogno da bambino vinto attraverso i tuoi colpi"

Un trionfo che ha commosso l'Italia intera , realizzando il sogno delle vecchie generazioni e benedicendo le nuove con una giornata senza precedenti nella storia dello sport azzurro. È ciò di cui è stato capace Jannik Sinner , che a Wimbledon ha strappato il trofeo dalle mani del diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz , riscattando inoltre la rimonta subita trentasei giorni prima sul rosso del Roland Garros. Un arco di tempo in cui i primi due tennisti al mondo hanno recintato il circuito che, considerata la crisi dei primi Next Gen ( Zverev , Rublev , Tsitsipas , Berrettini ecc.) , sembra ora essere l'esclusiva arena della loro rivalità: a 23 anni, la bacheca del campione azzurro contiene 4 Slam, 1 Atp Finals e un complessivo di 20 titoli, contro i 5 Major dello spagnolo, il cui palmarés riporta 21 trofei totali più l'argento ai Giochi di Parigi. Insomma, adesso non resta che contare i giorni che mancano allo Us Open, al via il 24 agosto con finale in programma il 7 settembre, dove a difendere il titolo sarà il leader del ranking mondiale. Nel mentre, a celebrare la realizzazione di un sogno è anche l'angolo di Sinner, dove Simone Vagnozzi e Darren Cahill ( sul cui futuro l'altoatesino è tornato a rispondere ) si sono detti orgogliosi del cammino stagionale che ai trionfi ha alternato ostacoli imprevedibili e ferite che col senno del poi sono risultate determinanti per fare la storia.

Vagnozzi: "È il sogno che avevo da bambino"

All'indomani della finale, Vagnozzi è tornato sul trionfo all'All England Club, pubblicando un messaggio social in cui racconta di aver realizzato il sogno di quando era bambino. Queste le parole del coach azzurro: "È il sogno che avevo da bambino. Volevo vincerlo da giocatore, e poi l’ho vinto attraverso i tuoi colpi. Hai commosso e reso orgogliosi come me milioni di italiani e appassionati di tennis. Ieri hai scritto una pagina indelebile del nostro sport. Giorni così non valgono un trofeo, ma una vita intera di sacrifici, di momenti difficili, e tanto tanto lavoro per arrivare lì su. Fare il percorso con persone speciali e che stimo rende tutto questo possibile e bellissimo. Ero sicuro che da quella partita saresti diventato più forte, e ieri l’hai dimostrato. Nel tennis. E fuori. Perché sei il numero 1, sei un campione, e sei un grande uomo".

Vagnozzi: "Sinner e Alcaraz sulla strada dei Big Three"

"È forse la vittoria più bella con Jannik, sarà per questo posto - ha aggiunto a Sky - . Sono felicissimo, dopo Parigi è stata dura ma sono contentissimo e orgoglioso di quello che ha fatto. È lui che fa la differenza. Noi proviamo a dargli una mano. Abbiamo preparato la partita, e non possiamo dire di averla preparata male a Parigi, quando arrivi con tre match point. Penso che quando giochi con Carlos ci sta. Una volta vincerà Jannik, una volta vincerà Carlos. Livello pazzesco anche questa volta. Sono orgogliosissimo. Gli avevamo chiesto di essere coraggioso. Ed è quello che ha fatto nei momenti importanti. Mi ricordo una risposta lungolinea su una palla break. Una seconda al terzo set, sul 30 pari se non sbaglio, tirata molto veloce sulla riga. Se l'è andata a prendere. Gli ho fatto i complimenti perché è stato coraggioso e penso che mentre a Parigi è stato più coraggioso Carlos nei momenti importanti, oggi invece lo sia stato Jannik. È una rivalità che andrà avanti per molti anni. Sono due ragazzi super concentrati sul tennis, giocano in maniera incredibile tutti e due e hanno un team fantastico che li supporta. E quindi vediamo, non si sa mai cosa può succedere nella vita. Stanno però facendo qualcosa di incredibile. Non siamo ancora al livello di Federer, Nadal e Djokovic perché sono stati lì per vent'anni, ma sono sulla buona strada".