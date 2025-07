Sinner fa volare Sky-TV8 con il trionfo di Wimbledon

- Finale di Wimbledon da record su Sky e TV8. Il trionfo di Jannikcontro Carlos- dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 - è stato visto da 5 milioni 670 mila spettatori medi in total audience* con il 40,4% di share* e 11 milioni 407 mila contatti unici**. Il picco è stato registrato in occasione del match point decisivo con 7 milioni 612 mila spettatori* e il 43,2% di share*.

Su Sky è stata la miglior edizione di sempre per il torneo di Wimbledon, con l'atto finale che è stato visto da 1 milione 528 mila spettatori medi in total audience* con il 10,9% di share*. Su TV8, l'incontro ha mediato 4 milioni 142 mila spettatori con il 29,5% di share*.

Grande performance anche per gli studi su Sky e TV8: il prepartita ha cumulato 1 milione 188 mila spettatori medi in total audience* con il 12,3 % di share*, mentre il postpartita ha mediato 2 milioni 244 mila spettatori medi in total audience* con il 13,1 % di share*.

Inoltre, Sky è stato ieri il primo editore nazionale durante la fascia del match, con una share in total audience* del 42,9% e terzo editore nazionale in all day con il 19,4% di share*. La finale di Wimbledon ha contribuito al record di TV8: ieri ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 11,2% di share* (terzo canale nazionale nell’intera giornata) ed è stato il primo canale nazionale durante la partita.

Numeri importanti anche sui canali digital di Sky Sport che hanno registrato una social TV audience di 3,8 milioni. Skysport.it ha totalizzato 718 mila utenti unici, 796 mila visite, 3,7 milioni di pageviews e 2,6 milioni di interazioni. 2,6 milioni le interazioni sui canali social, con 22,6 milioni di video views e 48 milioni di impression.

Per celebrare l'impresa da leggenda di Sinner, primo italiano a trionfare nel torneo londinese, programmazione speciale dalle 14 su Sky Sport Legend (canale 210) e in streaming su NOW. Repliche della finale alle 14.15, alle 19 e a mezzanotte seguite dal postpartita Sky Tennis Show; l'episodio conclusivo di The Insider alle 18.30 e alle 23.30. Inoltre, tutte le partite del percorso di Sinner, gli highlights e le puntate di The Insider sono disponibili on demand.