La rivoluzione silenziosa di Sinner: studio, squadra e scelte che cambiano una carriera

Da Sesto Pusteria a Londra si va in 17 ore, quasi 18. C’è un treno. Sono 1.042 chilometri da percorrere. Il tennis copre lo stesso percorso in 23 anni, quasi 24. Non si direbbe, ma Jannik Sinner è perfettamente al passo con la tabella di marcia . La prima finale e la prima vittoria giungono al termine di un personale Grand Slam di finali che ha posto all’inizio i tornei che piacciono di più al numero uno, quelli su cemento, US Open e Australian Open (vinti per la seconda volta), poi Parigi e Wimbledon , terra battuta ed erba battuta, che occorreva affrontarle al di fuori della propria comfort zone. L’unica possibilità era studiare e cambiare, Sinner l’ha fatto (e lo sta ancora facendo), ha inserito nel proprio tracciato tennistico quelle piccole e grandi modifiche che gli permettevano di non cambiare schemi ma di adattarli. Il resto l’ha aggiunto l’esperienza...Lo studio, l’apprendimento passo passo, il cambiamento al fine di migliorare, sono al centro del tennis di Sinner. Al punto da farlo apparire perfino un rivoluzionario, le prime volte che dettò la scaletta di questa sua filosofia. «Studiare. Studiare. Studiare…» disse rivolto ai coetanei più o meno ventenni. Ne avesse convinto uno soltanto, ci sarebbe da proporlo alla Presidenza della Repubblica per una medaglia al valore civile.

Tutto partì dal centro Piatti

A Bordighera, presso il centro Piatti, prima tappa del suo percorso di avvicinamento a Wimbledon, Sinner si calò in un ambiente nel quale parole come studio e perfezionamento erano all’ordine delle giornate trascorse fra campi e palestra. Riccardo Piatti la pensava allo stesso modo, e voleva che Jannik, giunto a 14 anni, potesse prepararsi al meglio e immagazzinare tutte le informazioni utili per affrontare il circuito, a costo di fargli saltare quei tornei di fascia B, anche Challenger, ritenuti meno utili. Anche quest’ultimo si rivelò un insegnamento importante per il giovane Carota… Saper scegliere, e farlo in gruppo, con l’intero staff, valutando tutti insieme le decisioni da prendere, ha fatto da trampolino di lancio alla seconda parte della carriera tennistica del numero uno. Dopo sei anni a Bordighera, Jannik si è sentito pronto per abbandonare gli insegnamenti di Piatti e fondare un team che gli consentisse di procedere verso una rivisitazione complessiva del suo tennis. Era il 2022, dopo un Australian Open perso contro Tsitsipas che puntò l’obiettivo sulle prime liti pubbliche con il vecchio Team.

La scelta del duo Vagnozzi-Cahill

Sinner voleva essere un tennista migliore, capace di mettere in campo un tennis più vario, di qualità, che gli garantisse cambiamenti di rotta e risposte pronte a ogni attacco degli avversari. Scelse Simone Vagnozzi, che aveva guidato Cecchinato alla semifinale di Parigi. Poco dopo aggiunse Darren Cahill, coach noto e con un palmares ricco di successi (il legame doveva interrompersi a fine anno, ma Jannik ha vinto la scommessa e ora “ha in mano” il futuro di coach Darren). E in questi ultimi tre anni, la trasformazione tecnica e tattica di Sinner ha avuto gli sviluppi più fecondi. Il servizio è migliorato in potenza e adattabilità alle varie condizioni di gioco, gli ace sono diventati abitudine, accanto al rovescio bimane sempre più sicuro ha trovato spazio uno slice utile a rallentare gli scambi e preparare la botta vincente, e le discese a rete hanno smesso di essere casuali per trovare una collocazione definitiva nel gioco del Numero Uno. Resta, quello di Sinner un tennis da fondo campo sostenuto da grande ritmo e intensità. La base resterà quella ma le novità apportate hanno reso l’insieme più omogeneo, e in grado di ottenere chance su tutte le superfici. Erba compresa.