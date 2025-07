"Sinner sta cambiando l'Italia: vincere Wimbledon è come trionfare in un Mondiale"

Tre mesi di stop spazzati via in altrettante finali e uno storico trionfo a Wimbledon.

«Non dev’essere stato semplice per lui. Non era infortunato, quindi mentalmente era ancora più dura. Jannik ha subito un’ingiustizia, che però ha saputo affrontare in maniera incredibile. Questo ragazzo però non ci sorprende più: mette in campo dei valori umani che vanno oltre ogni possibile immaginazione. Vede cadere il suo avversario in campo e gli dà conforto, non vuole vincere per ritiro ma per merito. Abbiamo fortemente bisogno di un ragazzo così oggi».

Cosa significa Wimbledon per un tennista?

«Wimbledon è probabilmente il torneo più iconico del nostro sport: già solo giocarlo è qualcosa di grande, figuriamoci vincerlo. A me poi piace sempre ascoltare Jannik quando parla: ha detto che questo per lui era oltre un sogno, vincere Wimbledon è qualcosa di straordinario. Ricordo l’anno scorso l’emozione vissuta con la finale di Paolini, che era in un momento incredibile del suo tennis, come lo è ancora adesso. È bello avere l’opportunità di vivere queste esperienze con loro: conosci i sacrifici e le problematiche, conosci la storia che c’è dietro, non solo la parte bellissima della vittoria».