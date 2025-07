Alcaraz con il Re, Sinner da solo: l’assenza dell’Italia a Wimbledon scatena la polemica

Dopo lo storico trionfo di Wimbledon , Jannik Sinner si gode il successo e viene celebrato in tutto il mondo come il tennista più forte e uno degli sportivi copertina a livello planetario. Tra un inchino alla principessa Kate , due battute con il principe William e i principini George e Charlotte, Sinner neo socio onorario dell'All England Club (avrà due posti riservati sul Centrale a vita, ndr) è stato anche il protagonista, insieme alla campionessa femminile Iga Swiatek, del tradizionale ballo che chiude le due settimane del torneo più antico, affascinante e importante del mondo. Primo italiano a sollevare quel trofeo in 138 anni, Sinner si è lasciato andare ad una sana felicità espressa in una serie di post sui social. "Sto ancora sognando", ha scritto su Instagram postando una serie di foto della festa insieme al suo team e alla famiglia. Tra le migliaia di commenti presenti sotto il post ecco che spunta anche quello del grande rivale Carlos Alcaraz , sconfitto in finale nella rivincita di Parigi. "Meritato Jannik! Goditi questo momento! Altri ne arriveranno", ha scritto lo spagnolo. Non si è fatta attendere la replica di Sinner sempre via social: "Un'altra grande lotta Carlos Alcaraz. Rispetto per te amico. Sono queste le battaglie per cui viviamo. Sotto con la prossima. Grazie”.

L'assenza delle istituzioni

Dopo le due settimane di fatiche londinesi Sinner è tornato in Italia con un volo proveniente dall'aeroporto londinese di Northolt. Il fresco campione di Wimbledon è partito con un jet privato e ora si concederà qualche giorno di riposo con la famiglia e gli amici, prima di volare oltreoceano per la stagione sul cemento che culminerà con il torneo di Flushing Meadows dove è campione in carica. Mentre Sinner si gode il meritato riposo dopo l'impresa a Wimbledon, in Italia è polemica per l'assenza di rappresentanti delle istituzioni sulle tribune del Centrale di Wimbledon. Nonostante gli inviti, secondo procedura, siano partiti direttamente dalla Federazione inglese. Così se Alcaraz nella cerimonia di premiazione ha potuto salutare e ringraziare il Re Filippo VI, per Sinner c'era solo il presidente della Fitp Angelo Binaghi. "Certo, dispiace, vedere il Re di Spagna da una parte e nessuno degli italiani dall'altra non ha fatto piacere a nessuno. È un peccato che non ci fosse una rappresentanza istituzionale. Ci doveva essere qualcuno, non è robetta quella che è successa ieri, qualcosa di storico", ha detto a LaPresse Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd alla Camera dei Deputati. All'ex ct dell'Italvolley ha risposto a distanza il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

"Capita, a volte, di fermarsi"

"La cosa più importante è celebrare la vittoria di Jannik Sinner". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento, apre alla possibilità di celebrare il trionfo di Sinner a Wimbledon con un incontro con la premier, Giorgia Meloni, o con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l'emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato. Capita anche a un ministro a volte di fermarsi, di aver bisogno di fermarsi, di passare una giornata con la famiglia. Dispiace per l'assenza delle istituzioni italiane. Credo che la cosa più importante sia poter gioire comunque per un'impresa che riunisce tutti", ha spiegato Abodi.