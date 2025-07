Sinner, il miglior consiglio ricevuto e l’incredulità dopo Wimbledon: “Non sapevo cosa aspettarmi”

La pressione e la gestione delle sconfitte: Sinner spiega

Come gestisce Sinner la pressione? "A me la pressione piace. Se non senti pressione, vuol dire che non ti importa. Mi sento privilegiato ad essere in questa posizione. Certo, hai un bersaglio sulla schiena e tutti ti studiano. Ma proprio per questo continuo ad allenarmi duramente. Devo sempre migliorare. E per questo ho bisogno del mio team. La pressione è un privilegio". E sul miglior consiglio ricevuto: "Sorridi sempre. Lo dicono i miei coach. Viviamo il tennis per tante settimane all'anno, è un lavoro duro, ma bisogna anche goderselo altrimenti diventa troppo pesante. Anche fuori dal campo, le persone con cui ti circondi sono fondamentali. Non puoi pensare al tennis 24 ore su 24. Serve anche staccare, e per farlo devi stare con chi ti fa star bene". La caratteristica dei "grandi talenti" secondo Sinner: "Si tratta di un mix di talento, fiducia in sé stessi e tanto lavoro. Penso che il lavoro superi il talento. Vado in campo ogni giorno con uno scopo. Anche quando ho dolore o non ho voglia, cerco di trasformare l'allenamento in una buona giornata. Se non riesci in allenamento, non lo farai neanche in partita".