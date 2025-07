Da Sinner a Musetti: i 12 azzurri nel tabellone Us Open

Siamo ufficialmente entrati nell' età dell'oro del tennis italiano . Il successo di Jannik Sinner a Wimbledon è solamente il punto più alto raggiunto dal movimento azzurro, sempre più protagonista nell'ultimo periodo. La Nazionale di Filippo Volandri ha vinto le ultime due edizione della Coppa David riportando a casa l'Insalatiera dopo il trionfo nel 1976 in Cile di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Corrado Barazzutti - capitano non giocatore Nicola Pietrangeli -, la top cento mondiale non aveva mai registrato prima d'ora così tanti tennisti del Belpaese e poi c'è quel ragazzo di San Candido che, a soli 23 anni, ha rivitalizzato un movimento facendo scoppiare una vera e propria Sinner mania. I tesserati nei circoli aumentano di giorno in giorno e prenotare un campo sta diventando sempre più complesso. Il tennis e i suoi appassionati ringraziano e guardano già al prossimo appuntamento con rinnovato ottimismo.

Gli italiani allo Us Open

Sono dodici gli italiani, nove uomini e tre donne, sicuri di un posto nel main draw dello Us Open. A guidare le entry list dello slam americano in programma dal 24 agosto al 7 settembre a Flushing Meadows i numeri 1 del mondo, e campioni in carica, Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon, e Aryna Sabalenka. Questi gli italiani ammessi in tabellone: nel singolare maschile, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Iscritti anche tutti gli altri big, compreso Carlos Alcaraz che a New York ha vinto il primo dei suoi cinque Slam in carriera, nel 2022: presente anche Novak Djokovic, vincitore nel 2023.