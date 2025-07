Zverev snobba Sinner, gli elogi ad Alcaraz si sprecano: "La vera stella"

Zverev snobba Sinner

Tra la generazione di tennisti che rischia di restare a secco di Slam c'è sicuramente Sascha Zverev, attuale numero 3 del mondo ma in un momento particolare della sua carriera. Il tedesco ha parlato dei due nuovi fenomeni del tennis mondiale dopo la finale dei Championships ai microfoni di Tennis365 e non è passata inosservata la sua preferenza tra Jannik e Carlos. Zverev ha parlato così: "Sicuramente Alcaraz e Sinner sono i giocatori da battere. Io spero solo di rovinargli la festa e penso di poterci riuscire. Al momento, Alcaraz è la vera stella del tennis: porta grande energia in campo, è un ragazzo fantastico. È divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis".