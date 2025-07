La riconoscete? Il cambio fisico della leggenda del tennis è clamoroso

Il cambiamento di Serena: tifosi scatenati

Recentemente Serena Williams ha postato sul suo account Instagram dei selfie che la ritraggono in palestra durante una sessione di allenamento. Subito emergono addominali scolpiti in bella vista e in generale un fisico trasformato rispetto a quando la si vedeva in campo. Lei che ha vinto 23 slam in singolare e 16 in doppio, ed è tornata ad alti livelli anche dopo la gravidanza del 2017, raggiungendo 4 finali major. "Mi sto allenando e sto lavorando sui miei angoli", ha scritto Serena nella didascalia del post: un chiaro messaggio di voler migliorare la forma e l'aspetto fisico anche una volta terminata l'attività professionistica. Tuttavia il suo post ha generato reazioni contrapposte nei commenti. Alcuni sostengono l'ex tennista: "Incredibile! Ben fatto e sicuramente un'ispirazione! Ecco come dovrebbe essere un modello di vita!", "A me sembra carina, non so perché alla gente importi così tanto... È felice e io sono felice per lei". Ci sono messaggi profondi del tipo: "Le persone si aggrapperanno sempre alla vecchia versione di chi sei, perché gli conviene. Ma la vita è crescere e cambiare e sfidare te stesso ad essere la versione migliore di te. E se non piace agli altri. È proprio così. Sono sicura che le piaccia e questo è tutto ciò che conta", oppure "Ricordo quando abbiamo fatto questo a Chadwick. Commentando il suo peso e il suo aspetto solo per rendersi conto di avere una malattia terminale. Supponiamo che stia facendo passi drastici per combattere qualche tipo di malattia. Lasciate in pace le persone!!!". Ma c'è anche chi si schiera contro: "Eri perfetta com'eri", "Questa non è Serena". Alcuni addirittura alludono al fatto che la statunitense abbia fatto uso di Ozempic, un farmaco utilizzato come antidiabetico e studiato per l'obesità: "Così triste che abbia dovuto percorrere la via Ozempic. Serena non era nemmeno così magra quando giocava. Non le assomiglia nemmeno", "Ozempic. Non assomiglia nemmeno più a Serena".