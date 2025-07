Alcaraz sorpreso da Sinner e dalla leggenda: “La differenza tra chi vince sempre e chi ogni tanto”

Per Carlos Alcaraz il ko in finale a Wimbledon non ha solo interrotto una serie di 24 vittorie consecutive (iniziata il 9 maggio a Roma), 20 successi di fila ai Championships (aveva trionfato nelle 2 edizioni precedenti) e 5 vittorie di seguito contro Jannik Sinner . La sconfitta sembra anche aver messo a rischio le sicurezze dello spagnolo per il modo in cui si è verificata: dal secondo set in poi Carlitos sembrava spaesato a livello tattico e mentale, tant'è che in uno dei tanti momenti della partita favorevoli a Sinner si è rivolto al suo angolo esclamando: "È molto più forte di me da fondo campo". E a qualcuno questa sorta di 'ammissione' non è piaciuta. Si tratta di Jimmy Connors , leggenda del tennis negli anni '70 e '80, due volte vincitore dello slam londinese, il quale si è detto sorpreso nel vedere Alcaraz ripetere a lungo una frase del genere.

I consigli di Connors

Alcaraz avrebbe fatto meglio a nascondere le proprie debolezze e a concentrarsi per tentare una rimonta, al netto del fatto che l'italiano abbia giocato meglio e si sia dimostrato superiore. "È dura ammetterlo, non so se l'avrei fatto. In ogni caso, bisogna entrare in campo, cambiare un po' il proprio gioco e fare qualcosa di un po' diverso", ha detto lo statunitense nel suo podcast Advantage Connors. Ha fatto intendere che Alcaraz avrebbe dovuto considerare scenari alternativi per affrontare la partita in modo diverso: "Se il tuo piano A non funziona devi cercare altre soluzioni. Anch'io ho preso uno schiaffo a Wimbledon un paio di volte: succede a tutti i giocatori". Connors ha ipotizzato la prestazione che lo spagnolo avrebbe dovuto disputare contro il numero uno al mondo: "Se vuoi battermi, dovrai davvero impegnarti. Avrò tre diversi piani di gioco, e se sei superiore in A e anche in B, passerò a qualcosa di diverso. Non ci si può arrendere così. Questo differenzia i campioni che vincono sempre da quelli che vincono ogni tanto".

Le difficoltà di Alcaraz

Ad onor del vero, Alcaraz ha un gioco completo: alterna potenza a giocate di classe, palle corte e discese a rete, oltre ad aver migliorato il servizio e ad essere velocissimo. Proprio il suo repertorio più ampio rispetto a Sinner gli aveva consentito di prevalere negli ultimi 5 confronti diretti. Nella finale di Londra però è apparso in balia dell'italiano e non è riuscito a contrastare la potenza e la solidità di Jannik. Proprio questo fattore giustifica la critica di Connors. Ex numero 1 del mondo, Connors è il tennista con più titoli vinti nella storia (109), davanti ai 103 di Roger Federer e ai 100 di Novak Djokovic. Ha conquistato 8 slam in singolare e 2 in doppio, numeri che lo certificano come uno dei tennisti più forti e vincenti della storia.