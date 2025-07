"Non riusciva ad alzarsi": Musetti supera l'infortunio e riparte da Washington

"Sono a Torino per fare le prove tecniche di un’auspicata partecipazione di Lorenzo alle Finals". Così Simone Tartarini nell'intervista a Roberto Bertellino nella giornata inaugurale de I Tennis Foundation, organizzazione benefica con sede a Torino per la realizzazione di progetti a scopo benefico, con l'obiettivo di sostenere tutti i giovani talenti provenienti da contesti geopolitici, economici e sociali svantaggiati. Il coach di Lorenzo Musetti spera che il suo allievo riesca a strappare un pass per le Finals di novembre, che premia i migliori 8 giocatori dell'anno solare: "Attualmente Lorenzo sarebbe tra gli otto eletti, vista la sua sesta posizione nella race. Il tragitto è ancora lungo e non facile, perché negli ultimi mesi gli stop a causa degli infortuni sono stati molti e ha perso punti nei confronti dei più diretti inseguitori".

I problemi a Wimbledon

Musetti ha disputato un'ottima stagione sulla terra, conquistando la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, Roma e al Roland Garros. A Parigi però si è ritirato all'inizio del quarto set della sfida contro Carlos Alcaraz, a causa di un infortunio all'adduttore che gli ha impedito di preparare la stagione su erba, tant'è che si è presentato a Wimbledon in condizioni non ottimali ed è stato battuto all'esordio dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Sconfitta dovuta anche a problemi di salute che l'italiano ha accusato durante il torneo londinese: "A Wimbledon abbiamo provato, ma dopo tre giorni di buon allenamento il giovedì precedente l’inizio Lorenzo è stato colpito da un virus intestinale che lo ha fortemente debilitato. Contro Basilashvili le difficoltà erano evidenti e per due giorni dopo il match non si è praticamente alzato. Alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo non andavamo oltre l'ora, spesso doveva fermarsi", ha svelato il coach. Il momento buio però sembra alle spalle: "Ora ha ripreso a ritmo più intenso e il periodo nero pare superato".

La preparazione verso gli appuntamenti sul cemento

Ora Musetti è proiettato alla stagione sul cemento, che nel suo caso partirà non con l'ATP 250 di Los Cabos bensì con il 500 di Washington, in programma dal 21 al 27 luglio: "Abbiamo fatto una riunione e deciso di saltare l’appuntamento perché la trasferta sarebbe stata troppo lunga. Diciamo che Washington per lui sarà una sorta di rodaggio. Giocherà il suo primo 500 in stagione per risentire le buone sensazioni. La voglia di far bene sul cemento è tanta, anche se non è la sua superficie preferita. Lui ama alternare alle accelerazioni dei colpi interlocutori, e il cemento non permette l’utilizzo di questa tattica. Stiamo lavorando però per riuscire a ottenere il massimo anche su questo tipo di terreno”, ha dichiarato Tartarini.