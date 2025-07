Sinner, Navarro lo prende in giro: "Mi sto preoccupando, ho bisogno che ti alleni un po' a rete”

Una delle novità più sorprendenti e affascinanti dell’estate tennistica 2025 arriva direttamente dagli US Open : Emma Navarro e Jannik Sinner giocheranno insieme il torneo di doppio misto, che quest’anno si preannuncia come un vero e proprio show. L’annuncio ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, sia per l’alto profilo dei due protagonisti, sia per l’inedita formula che rivoluzionerà il torneo. Navarro, attualmente nella top ten WTA, e Sinner, fresco vincitore di Wimbledon e numero uno del ranking ATP , formeranno una coppia d’élite in un contesto che vedrà sfidarsi altri team stellari, come quello potenziale tra Carlos Alcaraz e Emma Raducanu . Ma oltre alla curiosità tecnica e al talento in campo, la loro partecipazione è accompagnata da un tono leggero e ironico, testimoniato dal video pubblicato sui social dove Emma si rivolge a Jannik con un sorriso, chiedendogli più impegno nel gioco a rete.

Navarro e il siparietto con Sinner

L’unione tra la determinazione di Emma Navarro e la solidità di Jannik Sinner promette scintille sui campi di Flushing Meadows. I due si sono incrociati solo una volta, ma la sintonia sembra essere già sbocciata, almeno fuori dal campo. In un video diffuso sui social ufficiali, l’americana ha rivolto un messaggio diretto e scherzoso al campione italiano: "Ho visto molte delle tue partite, ho visto la finale e hai giocato un ottimo tennis, complimenti. Però mi sto un po' preoccupando perché non ho visto molto gioco a rete. Hai fatto un tweener che è stato molto bello da vedere, ma non penso conti. Avrò bisogno che ti alleni un po' a rete sui campi di doppio nel prossimo mese, così spero che riuscirai a migliorare a rete. Io mi sto allenando molto in doppio tutti i giorni, ho bisogno che alzi un po' il tuo livello di gioco anche tu. Mettiamoci al lavoro", ha detto sorridendo, invitandolo ad allenarsi di più nelle settimane che precedono l’evento. Un siparietto simpatico, che alimenta l’attesa per quella che si preannuncia come una delle coppie più chiacchierate del torneo.

Un torneo rivoluzionato

La partecipazione di Sinner e Navarro si inserisce in una cornice innovativa. Gli organizzatori degli US Open, che vedrà la particepazione di 12 tennisti azzurri nel singolare, hanno infatti deciso di cambiare radicalmente il format del doppio misto, che si disputerà in soli due giorni nella settimana precedente all’inizio dei tabelloni principali del singolare. Un torneo condensato, con incontri ad alta intensità, pensato per offrire uno spettacolo rapido, dinamico e coinvolgente. La presenza di campioni di primo piano come Jannik ed Emma contribuisce ad alzare l’asticella qualitativa e mediatica dell’evento. L’idea è quella di rendere il doppio misto non solo un contorno, ma un punto focale del programma tennistico di fine agosto a New York, con dirette televisive e ampia copertura sui social.