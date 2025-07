"Sinner dopato? Triste che esista ancora chi...": il Kyrgios pensiero umiliato così

L'ultima edizione di Wimbledon ha visto trionfare Jannik Sinner e Iga Swiatek: un successo che a quanto pare non è andato giù a Nick Kyrgios , che come sempre ha sentito il bisogno di gettare il fango sul successo dell'azzurro e non solo. Un commento inutile, un asterisco pubblicato subito dopo il trionfo dell'altoatesino su Alcaraz che testimonia tutta la sua malafede. Se quello dell'italiano è diventato un caso mondiale, concluso con la squalifica di tre mesi dopo gli Australian Open di quest'anno, anche la polacca era stata sospesa per un mese dopo lo US Open dell'anno scorso. Ma alla fine sia Jannik che Iga si sono presi il trono. Quest'ultima veniva anche da un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, poiché non vinceva un titolo dal Roland Garros 2024 e non si era mai imposta a Wimbledon. Pure per Jannik si è trattato del primo trionfo a Londra, con tanto di rivincita su Alcaraz , che lo aveva battuto a Parigi.

L'intervento di Pat Cash

"Ho letto un sacco di sciocchezze sui social media, di persone che chiamano Jannik e Iga degli "imbroglioni" del doping. È molto triste che persone così esistano ancora. Prima di sparlare, dovrebbero prendersi il tempo di informarsi e rivedere i protocolli seguiti per rilevare i risultati positivi e cosa è successo nei casi del giocatore italiano e della tennista polacca, anche se solo per dieci minuti". Così Pat Cash, ex giocatore degli anni '80, ha risposto a suo modo e ha preso le difese di Sinner e Swiatek. "Se pensate che si siano dopati, siete pazzi. Sono i migliori al mondo. Tutti dovrebbero accettare la loro grandezza invece di sminuirli e raccontare bugie", ha affermato l'australiano.

Il sostegno a Sinner e Swiatek

Due volte vincitore della Coppa Davis e una volta a Wimbledon, l'ex tennista si è espresso in generale su una questione così delicata come quella del doping, mentre c'è ancora chi, come Kyrgios, continua a gettare veleno. E il post di Cash, infatti, è stato interpretato da molti come un'ulteriore risposte alle stupide accuse dell'australiano. "A volte i giocatori risultati positivi non sono "imbroglioni" antidoping: nel caso dei campioni di Wimbledon, erano contaminati. Non hanno "imbrogliato" con il miglioramento delle prestazioni. Sono stati dichiarati tali, è difficile immaginare che certe persone siano così disinformate o si rifiutino di riconoscere questi fatti e continuino a blaterare su questo argomento! I loro casi sono stati portati avanti? Possibile! Ma era necessario! Festeggiamo questi campioni!", si legge nella didascalia dell'ultimo post Instagram di Cash.