Cobolli in lacrime, discorso da pelle d’oca per Fognini e standing ovation: “È solo grazie a te”

Le lacrime di Cobolli

"Pochi giorni fa si è ritirato il giocatore che mi ha fatto scegliere questo sport e che oggi…", la voce si rompe dall'emozione ed è allora il pubblico a chiamare a gran voce il protagonista: "Olè olè olè Fabio, Fabio!". Cobolli con le lacrime agli occhi, davanti ad una Flavia Pennetta quasi incredula per l'omaggio al suo compagno di vita, prova a proseguire con la voce tremolante: "Grazie per averci fatto emozionare e grazi per avermi spinto sempre ad essere felice in campo. Se sono il giocatore che sonno oggi è grazie a te e quindi grazie. Regaliamogli un ultimo coro con tutto lo stadio". Richiesta esaudita con i tifosi che hanno gridato a gran voce ancora una volta il nome di Fabio Fognini.

"Giusto omaggiare Fabio"

Momento dalle forti emozioni che Cobolli ha voluto raccontare anche in conferenza stampa: "Sentivo di fare quello che ho fatto. Ho sempre detto che Fabio è stata una figura molto importante per la mia crescita: non solo come tennista, ma anche come persona. Ho sempre avuto grande stima di lui e quindi mi sembrava giusto omaggiarlo, soprattutto in Italia e per quello che ha fatto in carriera, in maniera diretta. Ho un rapporto molto solido con lui. Credo sia stato un gesto apprezzato sia da lui che dal pubblico. Penso sia stato giusto rendergli omaggio".