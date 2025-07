Hopman Cup, Italia-Canada: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale in tempo reale

BARI - L'Italia del tennis si gioca un'altra chance per portare a casa un prestigioso titolo: la Hopman Cup. Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti scenderanno in campo contro i canadesi Felix Auger-Aliassime e Bianca Andreescu per provare a portare a casa il trofeo della 33esima edizione della competizione a squadre miste che arrichirebbe il palmares azzurro. Dopo la Davis e la BJK Cup, azzurri e azzurre proveranno a superare anche il Canada con la spinta del pubblico di Bari per continuare il percorso di crescita di un movimento che sta coinvolgendo sempre di più tutto lo stivale. Dopo il successo della semifinale contro la Francia, Flavio e Lucia hanno dunque l'occasione di poter trionfare e impreziosire un 2025 che li ha visti affermarsi e crescere nel circuito.