Il Canada vince l'Hopman Cup: niente "triplete" per l'Italia

BARI - Il Canada si aggiudica 33ª edizione Hopman Cup 2025 battendo in finale l'Italia privandole di diventare la terza nazionale nella storia a detenere contemporaneamente la Davis Cup, la Billie Jean King Cup e la Hopman Cup. A Bari è stato decisivo il doppio misto che ha sancito il punteggio di 2-1 per il Canada. La finale si è aperta con il singolare femminile dove Bianca Andreescu (ex numero 4 al mondo oggi 185) ha battuto in due set Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-2, 6-3 in 80 minuti: la canadese domina il primo set 3 si porta avanti con on doppio break (5-2 e servizio) anche nel 2°, l'azzurra reagisce (5-3) ma poi perde nuovamente il servizio per l'1-0 canadese.