Svolta Rune, il bad boy sta tornando. Arriva la leggenda: “Sinner e Alcaraz non così lontani”

Holger Rune sembra pronto alla svolta nella sua carriera tennistica. Il danese, infatti, ha deciso di affidarsi ad André Agassi come consulente tecnico. “Ho contattato André qualche mese fa. Ho subito capito che è una persona molto intelligente, ha una visione unica e genuina del tennis. Credo sia il momento giusto per lavorare insieme, perché sto tornando a sentirmi bene con il mio gioco, sono tornato alle basi. In passato ho cambiato spesso allenatore e questo non mi ha aiutato, ho perso una struttura fissa. Agassi è un’icona e sono convinto che possa essere il mentore ideale per me”, ha dichiarato Rune a tennis.com. Rune vuole diventare grande e spera di trovare con Agassi la strada verso grandi successi. “Sono numero 8 del mondo e voglio fare tutto il possibile per salire ancora in classifica. Ci sono giocatori che si accontentano di stare nei primi 20 o 10, ma io ho sempre sognato di diventare numero 1. Penso di potercela fare, ma devo cambiare alcune cose e Agassi potrà aiutarmi in questo” ha aggiunto.