"Sinner meglio di Alcaraz, Wimbledon a senso unico. Con Jannik non saprei che fare"

"Questa è stata una finale a senso unico, Sinner è stato migliore e secondo me è un giocatore leggermente più forte di Alcaraz al momento, e i due sono cinque spanne più avanti di tutti gli altri". Ospite a NOVA TV, Goran Ivanisevic ha detto la sua sul nuovo dualismo del tennis mondiale, con riferimento alla finale di Wimbledon in cui ha trionfato l'italiano. Vincitore ai Championships nel 2001, l'ex tennista ha parlato anche del torneo di Umago al via questa settimana, che si disputa nella sua Croazia: "A Umago abbiamo visto tante belle partite e grandi campioni, inclusa quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di tre anni fa". Anche in quel caso fu Jannik a prevalere, ma negli anni seguenti nessuno dei due ha più partecipato al torneo, inclusa l'edizione al via quest'oggi.

Il segreto di Sinner

Ivanisevic ha elogiato la qualità di Sinner: "È migliore perché è più solido, non so che tattica adotterei contro di lui, ha una risposta per tutto. Ritorna, recupera le forze e vince il torneo“. Al momento sembra un'impresa ardua interrompere il duopolio tra il numero uno al mondo e lo spagnolo: "L’unico che può forse competere con loro è Novak Djokovic, ma gli altri non hanno alcuna possibilità“, sostiene il croato, che è stato allenatore di Djokovic dal 2019 al 2024. E sul serbo, battuto da Sinner in semifinale a Wimbledon, ha aggiunto: "Quando non sei al 100% contro Jannik non hai molte possibilità, ma anche quando lo sei. Pensavo che Novak potesse farcela, ma purtroppo non era pronto. Djokovic è il più grande tennista di tutti i tempi, ma quello che stanno facendo questi due è un altro livello di tennis".

Le difficoltà di Tsitsipas

Dopo le critiche post-eliminazione al primo turno di Wimbledon, Ivanisevic è tornato a parlare anche di Stefanos Tsitsipas, che allena dall'inizio della stagione su erba: "Il tennis è uno sport individuale e lui non era pronto né mentalmente né fisicamente. Prima deve rimettersi in sesto: se non è pronto al 100%, come giocherà con i migliori? Deve essere pronto ad aspettare la sua occasione, è una lunga strada, non c’è una bacchetta magica, ma è un giocatore troppo bravo per essere dove è“. Il greco ha vinto un solo torneo sia nel 2023 che nel 2024 e spera di tornare stabilmente ai vertici del ranking ATP. Al momento è al 29° posto.