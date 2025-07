Cahill e Vagnozzi, parole su Sinner mai sentite: dietro le quinte di Wimbledon, "Il sogno dei sogni"

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner sul proprio canale YouTube racconta il dietro le quinte dello storico trionfo a Wimbledon . Le parole del numero 1 al mondo: "Vincere Wimbledon, il sogno dei sogni. Qualcosa che non dimenticherò mai. Questo trofeo è davvero speciale. Il supporto durante le due settimane è stato fantastico. Sono molto felice per questo, così come aver avuto al mio fianco quasi tutta la mia famiglia, alcuni amici e il mio team. L'atmosfera è stata incredibile - aggiunge - ovviamente mi sono passate tante cose per la mente prima dell'ultimo punto, ma ciò che ho apprezzato di più è stato l'abbraccio con tutte le persone presenti nel mio box. Nessuno mi conosce meglio di loro ed è la cosa più importante per me averli vicino, mi godrò questo trionfo ancora per qualche giorno e questi ricordi resteranno con me per sempre".

Vagnozzi e Cahill: "Vinto con umiltà"

Nel video ci sono anche le parole dei protagonisti del suo team, a partire da Simone Vagnozzi: "Dalla prima volta che ci siamo incontrati a Montecarlo più di tre anni fa è cresciuto sia come uomo che come tennista - ammette il coach - L'esperienza ti aiuta a giocare match su palcoscenici importanti, ma dietro c'è stato un lavoro importante. È cresciuto tantissimo nella conoscenza del gioco, riesce a giocare sui punti deboli dell'avversario e sa come giocare un punto importante".

Elogi anche da Darren Cahill: "Quello che ha fatto per arrivare a questo punto è stato straordinario. Il percorso, non solo negli ultimi tre anni in cui siamo stati con lui, ma davvero fin da quando era un bambino che ha preso in mano una racchetta. Hai sempre questo sogno di giocare contro i migliori giocatori del mondo, nei più grandi stadi, con un’atmosfera incredibile, e di competere per i titoli più importanti. E lui è già riuscito a realizzare alcuni di questi sogni, ma questo è il più grande - aggiunge - È Wimbledon, il Campo Centrale, contro il campione in carica, una grande rivalità con Carlos. Ha vinto con umiltà e quando le cose non sono andate al meglio ha dimostrato una classe incredibile, resilienza e una fiducia in sé stesso che gli ha permesso di rialzarsi".