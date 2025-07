Licenziato da Sinner, ora al lavoro per il rivale: Rune lo annuncia così

Dopo qualche mese di collaborazione con Jannik Sinner , Marco Panichi riparte da Holger Rune . Il preparatore atletico romano entrerà ufficialmente nel team del tennista danese a partire dal Masters 1000 di Cincinnati. L’annuncio è arrivato direttamente da Aneke Rune, madre e manager di Holger, che ha sottolineato l’importanza di questo innesto in una fase delicata della carriera del figlio. Una decisione che mira a rafforzare non solo l’aspetto atletico, ma anche quello mentale e strategico, sfruttando l’esperienza accumulata da Panichi nel lavoro con grandi campioni, tra cui anche Novak Djokovic . Dopo mesi di risultati altalenanti, Rune è alla ricerca della giusta alchimia per tornare a esprimersi ad alti livelli con continuità. Il cambio di passo parte quindi dalla preparazione, intesa in senso globale.

L’arrivo di Panichi: esperienza, metodo e visione

Il ruolo di Panichi, che si è separato da Sinner proprio a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, non si limiterà alla sola preparazione atletica, ma sarà parte integrante della quotidianità tecnica di Rune. “Diamo il benvenuto a Marco Panichi nel team. Porta con sé un'esperienza enorme, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam. Questo porta l'idea a un livello superiore”, ha dichiarato Aneke Rune al sito danese BT. La famiglia del giovane tennista conosce da tempo Panichi e ne apprezza il metodo, ispirato anche alla collaborazione con Novak Djokovic: “Il modo in cui lavora, e il modo in cui ha collaborato con Nole, rispecchia molto il modo in cui vediamo un preparatore atletico in una squadra. Sarà anche attivo negli allenamenti”. L’obiettivo è ambizioso: aiutare Rune a compiere quel salto di qualità che ancora manca, soprattutto a livello mentale e nella gestione dei momenti chiave dei match. La solidità fisica, base del tennis moderno, sarà solo il punto di partenza di un progetto più ampio.

Andre Agassi, il mentore inatteso

Nel percorso di crescita di Rune si è inserita anche un’altra figura di rilievo: Andre Agassi. L’ex numero uno al mondo ha trascorso alcuni giorni con il danese prima dell’ATP 500 di Washington, offrendo una visione diversa e profonda del gioco. “È stato bello - ha raccontato Rune al sito dell’ATP -. Siamo in contatto da un po' di tempo e abbiamo trascorso un paio di giorni insieme qui a Washington, dove mi ha aiutato con alcune cose, dando la sua opinione. È stato davvero un grande piacere”. Un incontro breve ma intenso, che sembra aver lasciato il segno: “È un uomo molto saggio. Non ho mai incontrato una persona che vede il gioco in questo modo. Lui ha una risposta incredibile ovviamente, ma anch'io ho una buona risposta: lui mi ha dato alcuni consigli su come migliorare un po' in quel fondamentale e in generale sul gioco”. Rune ha accolto con entusiasmo il confronto con Agassi, vedendolo come un’occasione per riflettere su sé stesso: “Mi ha fatto capire dove mi vede in futuro, dove mi vede ora e ovviamente ci sono molte cose da migliorare”. Un percorso che, tra Panichi e Agassi, sembra finalmente avere nuovi punti di riferimento per l'attuale numero 9 del ranking.