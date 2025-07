Allarme Alcaraz: “Problemi muscolari”. Da Sinner a Djokovic, Toronto resta senza stelle

Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Toronto, al via domenica 27 luglio. Lo spagnolo ha raggiunto la finale negli ultimi 6 tornei disputati (perdendo solo con Rune a Barcellona e con Sinner a Wimbledon) e sente quindi il bisogno di recuperare energie: "Dopo diverse settimane consecutive di competizioni senza sosta, non sarò in grado di giocare a Toronto quest'anno. Ho piccoli problemi muscolari e ho bisogno di rimettermi fisicamente e mentalmente per il resto della stagione. Mi dispiace moltissimo per il torneo e per i miei fan in Canada, alla prossima...", ha scritto il numero 2 al mondo in una storia sul suo account instagram.